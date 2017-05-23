Эксперты по социальным сетям и сайтам знакомств предлагают ставить в профиль снимки, на которых вы улыбаетесь. Но надо ли следовать их инструкции?

Считается, что вы кажетесь моложе, если улыбаетесь на снимках. Только посмотрите на светские хроники или рекламу — вы увидите засилье счастливых лиц. Если вам приходилось размещать на личной странице задумчивое фото, то наверняка вы получали комментарии, в которых вам предлагали улыбаться, чтобы выглядеть привлекательнее. Но, как выяснилось в ходе небольшого исследования, если вы слушаетесь советчиков, то выглядите старше.

Когда психологи университета имени Бен-Гуриона (Израиль) планировали исследование, то первоначально тоже выдвигали гипотезу о том, что жизнерадостное выражение лица делает людей моложе. Их ждало разочарование, потому что обывательская мудрость не нашла научного подтверждения.

Ученые предложили 40 студентам ранжировать по возрасту снимки, на которых были запечатлены люди с улыбающимся, удивленным или спокойным лицом. Как оказалось, улыбка прибавляет лет, тогда как изумление делает людей моложе. Исследователи объясняют эту находку тем, что при удивлении мимические морщины вокруг глаз и носогубные складки временно исчезают, тогда как улыбка обнажает все ваши складочки.

Правда, психологи замечают, что не стоит в будущем позировать с мрачным выражением лица, потому что улыбка в первую очередь полезна вам — она улучшает эмоциональное состояние.

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