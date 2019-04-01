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«Израиль, спасибо»: Ляйсан Утяшева резко сбросила вес в путешествии

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Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram
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Экс-гимнастка призналась, что скинула лишние килограммы во время недавней поездки в Израиль.

Многие люди набирают вес во время путешествий, стремясь попробовать новую кухню или просто позволяя себе чуть больше, чем обычно. Но Ляйсан Утяшева, наоборот, сбросила вес, недавно съездив вместе с мужем Павлом Волей в Израиль.

Фото: Instagram

«Израиль, спасибо! -5 кг», — так подписала Ляйсан селфи, выложенное в ее Instagram Stories. На снимке живот молодой мамы действительно выглядит плоским, а бедра подтянутыми.

Впрочем, Утяшева в любом случае не полнеет, поскольку гастролирует с собственным танцевально-гимнастическим шоу Bolero. Кроме того, Ляйсан знает много секретов похудения, которые не наносят вреда здоровью — именно этой информацией она делится на своих мастер-классах.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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