«Израиль, спасибо»: Ляйсан Утяшева резко сбросила вес в путешествии

Впрочем, Утяшева в любом случае не полнеет, поскольку гастролирует с собственным танцевально-гимнастическим шоу Bolero. Кроме того, Ляйсан знает много секретов похудения, которые не наносят вреда здоровью — именно этой информацией она делится на своих мастер-классах.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram