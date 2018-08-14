logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Изменившуюся Регину Тодоренко сравнили с топ-моделью 90-х

Поклонники Регины Тодоренко обсуждают ее фотографию для обложки.

«Если бы еще лет 15 назад мне кто-то сказал, что мое фото будет на обложке журнала Glamour, я бы не поверила и наверное считала бы это невозможным. Вот вам пример того, что мысль материальна! Ставьте цель, определяйте метод достижения, преодолевайте препятствия!!!», — написала Регина Тодоренко под новой фотографией в блоге.

«Благодарю всю команду Glamour и особенно Ильяну Эрднееву! Вы — настоящие профи. Спасибо, что сумели перенести меня в дерзкие 80ые», — добавила она.

Поклонники сравнили Регину с Джулией Робертс и Синди Кроуфорд. «Обложка немножко в стиле ретро, как будто этому выпуску (без шрифтов) уже лет 20/25», «Регина с этим макияжем похожа на музу или какую-то величественное творение архитектуры», «Регина тут напоминает Джулию Робертс в фильме Красотка», «Если даму с обложки поставить в один ряд с легендарными топ-моделями, такими как Синди Кроуфорд, будет сложно сказать, что перед нами - девушка из нашей эпохи», «Любая модель рядом с тобой нервно курит))))) супер девушка», — пишут они.

А как считаете вы? Похожа?

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Из скромной брюнетки в роковую блондинку: многодетная мама Глафира Тарханова удивила фанатов новым образом
Постройневшая Юлия Проскурякова показала модницу дочь
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна
Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей