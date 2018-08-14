Изменившуюся Регину Тодоренко сравнили с топ-моделью 90-х

«Благодарю всю команду Glamour и особенно Ильяну Эрднееву! Вы — настоящие профи. Спасибо, что сумели перенести меня в дерзкие 80ые», — добавила она.

Поклонники сравнили Регину с Джулией Робертс и Синди Кроуфорд. «Обложка немножко в стиле ретро, как будто этому выпуску (без шрифтов) уже лет 20/25», «Регина с этим макияжем похожа на музу или какую-то величественное творение архитектуры», «Регина тут напоминает Джулию Робертс в фильме Красотка», «Если даму с обложки поставить в один ряд с легендарными топ-моделями, такими как Синди Кроуфорд, будет сложно сказать, что перед нами - девушка из нашей эпохи», «Любая модель рядом с тобой нервно курит))))) супер девушка», — пишут они.

А как считаете вы? Похожа?

Фото: instagram