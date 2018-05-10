Изменившуюся Машу Малиновскую приняли за Сергея Зверева

37-летняя телеведущая и диджей Маша Малиновская часто экспериментирует со стилем. Ее новые образы часто нравятся ее поклонникам, но не в этот раз. Изменившаяся звезда стала похожа на Сергея Зверева.
«Да, я выгляжу и чувствую себя иначе. Да, я действительно изменилась за последние 2 месяца. Да, это произошло после и благодаря выходу "Прямого эфира" с Андреем Малаховым и "Секрета на миллион" с Лерой Кудрявцевой за что я им очень благодарна! Все детали "возрождения из пепла" я расскажу вам позже и искренне надеюсь что мой опыт и мои советы помогут вам изменить свою жизнь к лучшему», — написала она в блоге.
«Молодец Машенька! Красавица», «Ништяк перезагрузка», «Какая вы красотка! Так быстро похудели! Вот это да», «Тростиночка», «Все дрыщь! Мария сколько кг скинули? И на какой диете?», «Мария Вы молодец)) никого не слушайте! Вы прекрасны всегда», «Маша, выглядите на миллион», — обсуждают подписчики фото, они рады любым позитивным изменениям в состоянии их любимицы.
«Я думала это СерегаЗверев», «На Зверева похожа», — отмечают они сходство Марии с известным стилистом. «Кто ж виноват что зверев похож на женщину...)))», — отшутилась звезда.
Фото: instagram