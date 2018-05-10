Изменившуюся Машу Малиновскую приняли за Сергея Зверева

37-летняя телеведущая и диджей Маша Малиновская часто экспериментирует со стилем. Ее новые образы часто нравятся ее поклонникам, но не в этот раз. Изменившаяся звезда стала похожа на Сергея Зверева.

«Да, я выгляжу и чувствую себя иначе. Да, я действительно изменилась за последние 2 месяца. Да, это произошло после и благодаря выходу "Прямого эфира" с Андреем Малаховым и "Секрета на миллион" с Лерой Кудрявцевой за что я им очень благодарна! Все детали "возрождения из пепла" я расскажу вам позже и искренне надеюсь что мой опыт и мои советы помогут вам изменить свою жизнь к лучшему», — написала она в блоге.