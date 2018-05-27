Изменившаяся внешность 65-летней Ирины Понаровской взволновала Сеть

Долгое время популярная певица Ирина Понаровская не показывалась на публике. Артистка занималась своей внешностью: экспериментировала с цветом волос, работала над фигурой. На днях звезда 90-х наконец вышла в свет. Присутствующие отметили: Ирина сильно похорошела. Розовые локоны стали платиновыми, изменилась длина, женщина заметно похудела.

«Ира — породы настоящих женщин, поэтому ей очень важно, чтобы все было идеально, как в вокале, так и внешнем виде…», — цитирует «Теленеделя» слова ее подруги, Лолиты Милявской.