Изменившаяся до неузнаваемости «татушка» Юлия Волкова поделилась новыми пляжными фотографиями

Сегодня в 01:32Изменившаяся до неузнаваемости «татушка» Юлия Волкова поделилась новыми пляжными фотографиямиКомментарии34-летняя певица продемонстрировала крепкую фигуру на фото в бикини. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) 2 Июн 2019 в 11:57 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегизвезды в купальникахЮлия ВолковаЮля ВолковаОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchГороскопЗагрузка...