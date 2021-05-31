Изменившаяся до неузнаваемости Келли Осборн рассказала, делала ли пластику

«Я просто хочу затронуть тему, о которой вы все говорите, потому что я всегда очень честна и откровенна в отношении того, что я меняю в своем теле. Я не делала пластических операций. Я никогда ничего не делала со своим лицом, кроме нескольких уколов в губы, челюсть и лоб. Я не лгу, но благодарю вас за комплимент», — высказалась Келли недоверчивой публике. Звезда уверяет, что столь радикальных изменений во внешности ей удалось добиться в первую очередь благодаря сильному похудению, из-за которого у нее стали более очерченными скулы и пропала детская припухлость щек, а лицо в целом стало более утонченным, что она умело подчеркивает при помощи более нежного, чем раньше, макияжа.