Из-за внезапного нападения завистницы красавица модель осталась с жуткими шрамами на лице

Историей девушки заинтересовался британский онлайн-портал Mirror, которому Кук призналась, что неожиданное нападение разрушило ее жизнь, теперь, каждый раз, когда она смотрит в зеркало, вспоминает о том, что с ней произошло.

По словам 21-летней модели, она с юности мечтала выиграть конкурс красоты и планомерно шла к своей цели в течение 4 лет. Но когда она уже дошла до финала, ее мечты и планы были разрушены. В тот вечер в пабе Оливия встретила женщину, которая показалась ей смутно знакомой. Ею оказалась управляющая автомастерской Чайна Голд, которая пристально наблюдала за жизнью и успехами модели и отчаянно ей завидовала. Когда выдалась такая возможность, Голд подошла к девушке, сначала наговорила ей гадостей о ее личной жизни, а затем внезапно вонзила ей в лицо разбитый бокал. «Она появилась буквально ниоткуда и сначала обзывала меня и говорила, что я шлюха и встречаюсь сразу с двумя мужчинами, а потом внезапно схватила меня за горло и ударила по лицу. Я сначала даже не поняла, что меня порезали, но была очень напугана».