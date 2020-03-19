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Из-за внезапного нападения завистницы красавица модель осталась с жуткими шрамами на лице

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: facebook

Красавица Оливия Кук с 16 лет мечтала завоевать титул «Мисс Англия», а вместо этого была вынуждена лечь под нож пластического хирурга, чтобы восстановить внешность.

Историей девушки заинтересовался британский онлайн-портал Mirror, которому Кук призналась, что неожиданное нападение разрушило ее жизнь, теперь, каждый раз, когда она смотрит в зеркало, вспоминает о том, что с ней произошло.

По словам 21-летней модели, она с юности мечтала выиграть конкурс красоты и планомерно шла к своей цели в течение 4 лет. Но когда она уже дошла до финала, ее мечты и планы были разрушены. В тот вечер в пабе Оливия встретила женщину, которая показалась ей смутно знакомой. Ею оказалась управляющая автомастерской Чайна Голд, которая пристально наблюдала за жизнью и успехами модели и отчаянно ей завидовала. Когда выдалась такая возможность, Голд подошла к девушке, сначала наговорила ей гадостей о ее личной жизни, а затем внезапно вонзила ей в лицо разбитый бокал. «Она появилась буквально ниоткуда и сначала обзывала меня и говорила, что я шлюха и встречаюсь сразу с двумя мужчинами, а потом внезапно схватила меня за горло и ударила по лицу. Я сначала даже не поняла, что меня порезали, но была очень напугана».

Очевидцы происшествия вызвали скорую, Оливию отвезли в больницу, где ей вынули из раны осколки стекла и зашили ее. Ее лицо было таким опухшим, что медики сначала подумали, что у нее сломана челюсть. Затем девушка обратилась в полицию. Виновную арестовали, но Оливии от этого не стало легче: ей пришлось отозвать свою заявку на участие в финале конкурса красоты, она лишилась прибыльных контрактов на основной работе тренером по гольфу, ее мучили ужасные воспоминания о произошедшем. Кроме того, девушке пришлось заплатить 5000 фунтов (около полумиллиона рублей по текущему курсу) пластическому хирургу, чтобы избавиться от шрамов.

Когда расследование завершилось, присяжным понадобилось меньше часа, чтобы вынести вердикт о виновности Чайны Голд и приговорить ее к тюремному заключению на 3 года. «Целых 18 месяцев я была словно в аду. У меня упала самооценка, я постоянно испытывала беспокойство, задавая себе вопрос, почему это случилось со мной. Это было ужасно! Я рада, что Голд признали виновной. Это настоящее облегчение. Мне еще во многом предстоит разобраться. Но я твердо намерена оставить все позади и начать жизнь с чистого листа. Я хочу двигаться дальше».

Фото: facebook

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