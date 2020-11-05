Из-за ужасной реакции на краситель для бровей девушка опухла так, будто ее избили
Фото: facebook
Как передает британский онлайн-портал The Sun, Стефани Дэвис тоже решила поддаться этой тенденции, но очень быстро пожалела о своем решении. Девушка захотела подкрасить свои брови, но столкнулась с чудовищной аллергической реакцией на средство для домашнего использования, из-за которой ее лицо раздулось вдвое, будто ее кто-то избил.
Британка говорит, что до этого раньше уже использовала этот краситель в салоне, потому не стала проводить патч-тест перед его применением дома. Сразу после нанесения средства все было нормально, Стефани даже осталась довольна результатами своей работы, однако на следующий день проснулась с раздувшимся и покрасневшим лицом, ее глаза опухли и «сочились зеленой слизью». В итоге ей пришлось обратиться к врачу, чтобы тот прописал ей стероиды и антибиотики, а начальник на работе приказал ей оставаться дома и не распугивать клиентов. Она сказала: «Мое лицо так распухло, а уши и горло болели. Я была очень расстроена и даже зарыдала. Мне потребовалась целая неделя, чтобы хоть немного прийти в себя».
Стефани призналась, что, если бы ей не надо было выгуливать собаку, она все это время вовсе не выходила на улицу. «Я люблю быть красивой и всегда наращиваю ресницы и делаю макияж, но никогда не думала, что проверенный краситель может дать такую сильную реакцию», – заметила она, добавив, что в течение довольно долгого времени вообще боялась чем-либо красить брови, но в итоге все же рискнула использовать краситель другой марки. На сей раз аллергия была еще сильнее. Через 3 часа после нанесения продукта ее лицо начало сильно зудеть и чесаться, антигистаминные таблетки не помогали, потому ей пришлось вызвать скорую помощь. «Я выглядела так, будто меня избили, и сама себя не узнавала. Это было ужасно. Волоски из бровей начали выпадать, а веки отяжелели и с трудом открывались», ¬– заявила она. Девушка сказала, что больше никогда не будет подвергать себя подобному испытанию и будет просто рисовать их карандашом.
Фото: facebook
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