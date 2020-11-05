Из-за ужасной реакции на краситель для бровей девушка опухла так, будто ее избили

Как передает британский онлайн-портал The Sun, Стефани Дэвис тоже решила поддаться этой тенденции, но очень быстро пожалела о своем решении. Девушка захотела подкрасить свои брови, но столкнулась с чудовищной аллергической реакцией на средство для домашнего использования, из-за которой ее лицо раздулось вдвое, будто ее кто-то избил.

Британка говорит, что до этого раньше уже использовала этот краситель в салоне, потому не стала проводить патч-тест перед его применением дома. Сразу после нанесения средства все было нормально, Стефани даже осталась довольна результатами своей работы, однако на следующий день проснулась с раздувшимся и покрасневшим лицом, ее глаза опухли и «сочились зеленой слизью». В итоге ей пришлось обратиться к врачу, чтобы тот прописал ей стероиды и антибиотики, а начальник на работе приказал ей оставаться дома и не распугивать клиентов. Она сказала: «Мое лицо так распухло, а уши и горло болели. Я была очень расстроена и даже зарыдала. Мне потребовалась целая неделя, чтобы хоть немного прийти в себя».