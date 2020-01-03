Из-за «ужасной» фотографии с рождественской вечеринки молодая мама похудела на 40 кг

«Пока я была беременна, набрала 25 килограммов, но после рождения ребенка мне было очень трудно. Я чувствовала себя так плохо, как никогда, мне трудно объяснить свое состояние, потому постоянно искала сладкое, чтобы успокоиться. Я любила своего новорожденного сына, но у меня не было эйфории, я хотела просто остаться в комнате с закрытыми шторами», – добавляет Кейт.

К Рождеству 2018 года вес женщины достиг внушительных 100 килограммов, и она начала ужасно стесняться собственной внешности. Но поворотным моментом стала просьба мужа сфотографироваться на вечеринке по случаю Рождества. Снимок, на котором Кейт запечатлена с маленьким сыном на руках, просто ужаснул ее – до этого она и не представляла, как много килограммов набрала. Когда женщина увидела, как она выглядит со стороны, то проплакала весь вечер, а на следующее утро выкинула из дома все сладкое и обратилась к диетологу за консультацией.