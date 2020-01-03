Из-за «ужасной» фотографии с рождественской вечеринки молодая мама похудела на 40 кг
Историей похудения молодой женщины заинтересовался британский онлайн-портал The Sun. Кейт рассказала, что сильно набрала вес после рождения своего первенца. Причиной тому стала сильная послеродовая депрессия, которую она усиленно заедала шоколадом и печеньем. Усугублялась ситуация тем, что новые обязанности не оставляли молодой матери времени на то, чтобы готовить еду дома, потому она вынуждена была есть исключительно полуфабрикаты и готовые блюда на вынос.
Фото: facebook
«Пока я была беременна, набрала 25 килограммов, но после рождения ребенка мне было очень трудно. Я чувствовала себя так плохо, как никогда, мне трудно объяснить свое состояние, потому постоянно искала сладкое, чтобы успокоиться. Я любила своего новорожденного сына, но у меня не было эйфории, я хотела просто остаться в комнате с закрытыми шторами», – добавляет Кейт.
К Рождеству 2018 года вес женщины достиг внушительных 100 килограммов, и она начала ужасно стесняться собственной внешности. Но поворотным моментом стала просьба мужа сфотографироваться на вечеринке по случаю Рождества. Снимок, на котором Кейт запечатлена с маленьким сыном на руках, просто ужаснул ее – до этого она и не представляла, как много килограммов набрала. Когда женщина увидела, как она выглядит со стороны, то проплакала весь вечер, а на следующее утро выкинула из дома все сладкое и обратилась к диетологу за консультацией.
Кейт села на Кембриджскую диету, начала правильно питаться и с тех пор никогда не оглядывалась назад. И всякий раз, когда ее тянуло съесть что-нибудь сладкое, она смотрела на ту самую фотографию. Благодаря этому она сбросила внушительные 40 килограммов всего за 12 месяцев и на этой рождественской вечеринке с радостью фотографировалась, чтобы запечатлеть свое невероятное преображение. «Я пробовала разные диеты раньше, но всегда находила возможность обойти запреты. Мне было нужно что-то более строгое. Программа похудения Кембриджа помогла мне изменить свой образ жизни к лучшему, я сильно похудела и при этом ем более здоровую пищу, которая мне действительно нравится. Раньше мне было некомфортно в собственном теле, я люблю моду и меня огорчало, что я могла носить только легинсы и мешковатую футболку. Зато теперь я чувствую себя увереннее, чем когда-либо и больше не чувствую, что люди смотрят на меня исключительно из-за моего веса».
Фото: vostock-photo, facebook
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