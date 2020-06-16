Из-за тяжелой болезни бывшая королева красоты лишилась ноги

Даниэлла призналась, что ампутировать ногу ей пришлось из-за осложнения после тяжелого заболевания – ей удалили опухоль в животе. Сама операция прошла успешно, однако в левой ноге возникла ишемия, начался некроз тканей, чтобы избежать дальнейшего распространения проблемы, врачи приняли решение об отсечении омертвевшей части тела. Стоит отметить, что несмотря на все испытания, выпавшие на долю молодой модели, она не теряла присутствия духа и всегда верила, что сумеет преодолеть все препятствия, выпавшие на ее долю.

Также Альварес в своем микроблоге пояснила, что не намерена предаваться унынию, потому, как только ее культя окончательно заживет, ей изготовят качественный протез, благодаря которому она сможет продолжать жить полноценной жизнью, а также танцевать, ездить на велосипеде, бегать, плавать и делать то, что привыкла.

Фото: Instagram

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