Из-за страха старости женщина потратила почти 6 миллионов рублей на пластические операции

За прошедшие годы Тара сделала увеличение груди, липосакцию, круговую подтяжку лица, поставила виниры, а также регулярно вкалывает ботокс и филлеры. «Я боюсь старости и рада, что сейчас я выгляжу моложе и намного сексуальнее, чем в молодости, но я определенно не могла бы добиться таких результатов без операций, – поясняет она. – С годами я стала более женственной, теперь мне нравится носить платья и узкие джинсы. Молодые женщины в раздевалке говорят, что у меня есть тело, за которое можно умереть, и это очень приятно слышать». Однако женщина говорит, что не раз сталкивалась с проявлениями женской ревности и зависти в свой адрес, но считает, что это довольно странно, ведь пластическая хирургия сейчас очень доступна, а жир можно сжечь при помощи регулярных тренировок в спортзале.

Фото: facebook

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