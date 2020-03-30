Из-за страха старости женщина потратила почти 6 миллионов рублей на пластические операции
Фото: facebook
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, Тара Эллис потратила более 60 тысяч фунтов стерлингов (около 6 миллионов рублей по текущему курсу) и высоко оценила полученные результаты. По словам женщины, до того, как пойти к пластическому хирургу в первый раз, она пряталась под мешковатой одеждой и уклонялась от всевозможных встреч с друзьями и знакомыми. В первый раз она отправилась к врачу, когда ей было всего 33 года и с тех пор стала по-настоящему зависимой от пластики. «Я была настоящим сорванцом в юности, носила спортивные костюмы и странную одежду – сейчас я съеживаюсь, когда смотрю на фотографии тех лет. Люди никогда не верят мне, когда узнают, что мне за 50, они считают, что мне не больше 35. И это для меня лучший комплимент», – пояснила она.
За прошедшие годы Тара сделала увеличение груди, липосакцию, круговую подтяжку лица, поставила виниры, а также регулярно вкалывает ботокс и филлеры. «Я боюсь старости и рада, что сейчас я выгляжу моложе и намного сексуальнее, чем в молодости, но я определенно не могла бы добиться таких результатов без операций, – поясняет она. – С годами я стала более женственной, теперь мне нравится носить платья и узкие джинсы. Молодые женщины в раздевалке говорят, что у меня есть тело, за которое можно умереть, и это очень приятно слышать». Однако женщина говорит, что не раз сталкивалась с проявлениями женской ревности и зависти в свой адрес, но считает, что это довольно странно, ведь пластическая хирургия сейчас очень доступна, а жир можно сжечь при помощи регулярных тренировок в спортзале.
Фото: facebook
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