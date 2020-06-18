Из-за страха старости мужчина растратил все семейные сбережения на искусственный пресс и косметологию

Историю пары опубликовал британский онлайн-портал The Sun. По словам Келли, она уже много лет не получает подарков к праздникам, не ходит с партнером по ресторанам и не может внести депозит за совместный дом, потому что ее давний бойфренд, работающий охранником, потратил все их деньги на косметологию и пластическую хирургию. Женщина говорит, что виной всему сильный страх старости, который преследует ее Адама.

Барони уже сделал липосакцию живота, боков и спины, 5 раз отбелил зубы, а затем заменил их винирами, 8 раз обращался к косметологу за инъекциями ботокса в лоб и 6 раз – за коррекцией линии челюсти филлерами, и даже лег под нож пластического хирурга, чтобы тот «вылепил» ему поддельные кубики пресса. Также в его обязательном арсенале процедур – нанесение автозагара и микроблейдинг бровей. Мужчина столь одержим своей мечтой остановить старение и обзавестись телом, как у Арнольда Шварценеггера, что ужасно страдал, потому что из-за введения карантина для борьбы с пандемией коронавируса ему пришлось отложить одну из запланированных пластических операций. «Я забыла, когда получала подарки на день рождения или Рождество, постоянно упускаю возможность насладиться хорошей едой в ресторане, потому что Адам вкладывает все заработанное в себя и слишком беден, чтобы пригласить меня на ужин», – признается Келли.