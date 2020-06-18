Из-за страха старости мужчина растратил все семейные сбережения на искусственный пресс и косметологию
Фото: Instagram @adambaroni
Историю пары опубликовал британский онлайн-портал The Sun. По словам Келли, она уже много лет не получает подарков к праздникам, не ходит с партнером по ресторанам и не может внести депозит за совместный дом, потому что ее давний бойфренд, работающий охранником, потратил все их деньги на косметологию и пластическую хирургию. Женщина говорит, что виной всему сильный страх старости, который преследует ее Адама.
Барони уже сделал липосакцию живота, боков и спины, 5 раз отбелил зубы, а затем заменил их винирами, 8 раз обращался к косметологу за инъекциями ботокса в лоб и 6 раз – за коррекцией линии челюсти филлерами, и даже лег под нож пластического хирурга, чтобы тот «вылепил» ему поддельные кубики пресса. Также в его обязательном арсенале процедур – нанесение автозагара и микроблейдинг бровей. Мужчина столь одержим своей мечтой остановить старение и обзавестись телом, как у Арнольда Шварценеггера, что ужасно страдал, потому что из-за введения карантина для борьбы с пандемией коронавируса ему пришлось отложить одну из запланированных пластических операций. «Я забыла, когда получала подарки на день рождения или Рождество, постоянно упускаю возможность насладиться хорошей едой в ресторане, потому что Адам вкладывает все заработанное в себя и слишком беден, чтобы пригласить меня на ужин», – признается Келли.
Даже совместные походы в спортклуб пары остались в прошлом – из-за перенесенной операции по формированию фальшивого пресса Адам отказался от членства в клубе и 2-часовые тренировки 6 дней в неделю заменил 2,5-часовыми 1 раз в неделю в своем домашнем зале. Такое решение обусловлено и отсутствием денег, и ограничениями, вызванными проведенной операцией. «Я могу ходить и выглядеть дряблым, но я хочу иметь мускулистое, спортивное тело и не проводить при этом много часов в спортзале», – пояснил Адам своей возлюбленной.
Келли отмечает, что уверенность ее партнера после многочисленных трансформаций тела взлетела, и это сделало его очень счастливым. Сначала ее очень злило подобное положение вещей, но все ее друзья были очарованы тем, как Адам изменился, хотя некоторые и отмечают, что столь значительные средства пара могла бы вложить в покупку собственного дома. Однако женщина успокоилась и вполне довольна, что они живут в обычной двухкомнатной квартире. А главное она очень рада от того, что счастлива ее вторая половина, и подумывает о том, чтобы увеличить себе грудь.
Фото: Instagram @adambaroni
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