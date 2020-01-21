Из-за средства для роста ресниц телезвезда рискует остаться частично слепой на всю жизнь

Как передает британский онлайн-портал The Sun, колумбийская звезда поделилась новостью на своей страничке в социальной сети Instagram, в которой рассказала, что купила специальный крем для ресниц в хорошем косметическом магазине, воспользовалась им, а на следующий день у нее начались проблемы со зрением.

По словам Лауры, утром она проснулась с ощущением дискомфорта в левом глазу, зрение было нечетким и расфокусированным. Через несколько часов она обратились в больницу, где врачи ей сказали, что глаз сильно поражен. По мнению докторов, крем для ресниц, которым она воспользовалась накануне вечером, оказал сильное воздействие на роговицу, из-за чего она может потерять зрение.