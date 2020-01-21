Из-за средства для роста ресниц телезвезда рискует остаться частично слепой на всю жизнь
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Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал The Sun, колумбийская звезда поделилась новостью на своей страничке в социальной сети Instagram, в которой рассказала, что купила специальный крем для ресниц в хорошем косметическом магазине, воспользовалась им, а на следующий день у нее начались проблемы со зрением.
По словам Лауры, утром она проснулась с ощущением дискомфорта в левом глазу, зрение было нечетким и расфокусированным. Через несколько часов она обратились в больницу, где врачи ей сказали, что глаз сильно поражен. По мнению докторов, крем для ресниц, которым она воспользовалась накануне вечером, оказал сильное воздействие на роговицу, из-за чего она может потерять зрение.
В итоге, чтобы спасти ей глаз, специалисты назначили звезде лечение, которое продлится месяц, в течение которого она вынуждена носить повязку. Лаура поделилась своими ощущениями от жизни с одним глазом и предупредила всех своих подписчиков, чтобы они не использовали никакие средства для роста ресниц без предварительной консультации в врачом.
Сообщение звезды нашло отклик в душах ее подписчиков: ее посты собрали в общей сложности больше 12 тысяч лайков, а видео с рассказом о ее беде – больше 184 тысяч просмотров. Под постами было опубликовано множество поддерживающих комментариев: «Лаура, выздоравливай скорее!», «Надеюсь, тебе скоро станет лучше», «Пусть у вас все будет хорошо», «Выздоравливайте скорее, Лаура, посылаю вам крепкие объятия».
Фото: Instagram
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