Из-за случайно впившегося в веко волоска молодая женщина едва не лишилась зрения
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Женщина, чьей историей заинтересовался британский онлайн-портал The Sun, рассказала, что впившиеся в кожу волоски во время стрижки – дело вполне обычное, потому даже не обратила внимания, когда это произошло. После окончания рабочего дня она просто при помощи пинцета вытащила его из века и пошла домой. Однако наутро Линдси проснулась и обнаружила, что область вокруг глаза распухла, под кожей образовался бугорок. В течение следующих 48 часов ситуация продолжила ухудшаться, и американка начала переживать все сильнее. Она начала испытывать сильную боль и даже терять зрение. Женщина обратилась в больницу, врачи прописали ей антибиотики и отправили домой. «В этот момент кожа века просто полыхала, зрение уже было размытым, – пояснила она, – однако врачи уверяли, что нужно дать время лекарству начать работать».
К сожалению, таблетки не помогли, и Линдси пришлось отправиться в госпиталь снова, где ей сделали капельницу и ввели два самых сильных антибиотика. Врачи изначально подозревали, что у американки начала развиваться стафилококковая инфекция, однако все оказалось гораздо серьезнее. Ей поставили диагноз MRSA – метициллин-устойчивая стафилококковая инфекция, известная как супербаг, потому что проявляет интенсивную резистентность к антибиотикам. Американке сделали одну операцию – под местной анестезией, вскрыв опухоль, и ей временно стало легче, так как гной начал вытекать. Однако проблема не была решена, на следующий день у женщины появилась боль в шее и ухе, врачи сказали, что инфекция распространяется. Появилась угроза не просто лишиться зрения, но и потерять глаз. В попытках справиться со стафилококком, врачи провели еще два хирургических вмешательства на ее веке – на сей раз под общей анестезией.
К счастью, после второй операции Линдси пошла на поправку и, несмотря на все испытания, у нее на левом веке остался лишь небольшой шрам. «Для меня это была самая обычная, ничем не примечательная ситуация. Обычный обрезок волоса, который легко удалить пинцетом, я никогда бы не поверила, что это обернется тремя операциями. К счастью, сейчас моему глазу ничто не угрожает. На веке остался весьма заметный шрам, но его можно замаскировать при помощи косметики. Теперь я ни за что не допущу подобного и обязательно буду обрабатывать места, куда впиваются волоски, антисептиком», – подытожила Линдси.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!