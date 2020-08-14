Из-за слишком откровенного внешнего вида женщину едва не выставили из магазина

В Twitter она выложила фото своего наряда и возмущенно написала: «Я так зла! Какой-то пожилой мужчина посчитал возможным прокомментировать мой наряд сотруднику магазина, и тот счел своим долгом подойти ко мне и сделать замечание! На улице ужасно жарко, и если я хочу носить шорты, я буду это делать!» Она также призналась, что почувствовала себя униженной, потому что ей казалось, что еще немного и ее могут выставить за дверь, и ей было обидно, что представителям сильного пола все еще сходит с рук все, что угодно: они могут приходить даже без футболки и носить все, что хотят, а тела женщин все еще находятся под пристальным наблюдением. Лорен добавила, что в магазине нет никакого дресс-кода, обязательно только ношение медицинской маски, так что она ничего не нарушила.

Публикация быстро стала невероятно популярной, под ней было оставлено множество комментариев: «Это отвратительно! Почему люди так любят высказывать свое необоснованное мнение?», «Пожалуйста, скажите, что вы в ответ задрали футболку от талии до шеи», «Как вообще кому-то приходит в голову прокомментировать чей-то внешний вид?» – написали они. Представители супермаркета, в свою очередь, принесли Лорен свои извинения и заявили, что расследуют этот инцидент.