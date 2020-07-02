Из-за сильного солнечного ожога девушка стала похожа на Квазимодо и временно ослепла
Фото: facebook Payton Williams
Как передает британское онлайн-издание Mirror, 25-летняя девушка решила прогуляться по улице со своей подругой и своей крестницей и не воспользовалась солнцезащитным кремом, объяснив это тем, что погода была хоть и жаркая, но не слишком солнечная. Она не чувствовала никакой угрозы, однако после прогулки почувствовала, что ее кожа будто бы обезвожена, ее начало тошнить, появилась слабость и сильная боль.
На следующий день глаза американки распухли так, что на временно ослепла, лицо раздулось и начало ужасно болеть, а в центре лба появилась язва размером 5 сантиметров. Девушка вынуждена была вызвать неотложную помощь, врач диагностировал у нее солнечное отравление – тяжелую форму солнечного ожога, что, в свою очередь, привело к развитию бактериальной инфекции под кожей, и назначил ей 20-дневный курс лечения антибиотиками. Только спустя месяц Пейтон начала выглядеть как человек.
Во время лечения девушка, чтобы справиться со страхом и болью по поводу того, что происходит с ее лицом, начала публиковать в социальных сетях фотографии, сравнивая себя с Квазимодо «Я будто Горбун из Нотр-Дама или ленивец Гуни из «Ледникового периода», – писала она. – Я едва могу видеть сквозь маленькие щелочки глаз, мне приходится приподнимать веки, чтобы рассмотреть все. Это так больно. Причем постоянно. У меня высокий болевой порог, но даже легкое прикосновение к лицу вызывает слезы». Пейтон заявила, что никогда больше не выйдет из дома без солнцезащитного средства и не будет больше загорать. Смех над собой и антибиотики помогли ей пережить этот нелегкий месяц, но при этом она призывает всех быть осторожнее, потому что солнце не только наш друг, но и враг. «Я так зла на себя, что не пользовалась защитным кремом. Я такая бледная, могла бы и догадаться, что могу обгореть. Я думала, что буду в порядке, но это совсем не так. Мне понадобился месяц, чтобы вновь стать похожей на человека», ¬– подытожила она.
Фото: facebook Payton Williams
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