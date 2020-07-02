Из-за сильного солнечного ожога девушка стала похожа на Квазимодо и временно ослепла

Во время лечения девушка, чтобы справиться со страхом и болью по поводу того, что происходит с ее лицом, начала публиковать в социальных сетях фотографии, сравнивая себя с Квазимодо «Я будто Горбун из Нотр-Дама или ленивец Гуни из «Ледникового периода», – писала она. – Я едва могу видеть сквозь маленькие щелочки глаз, мне приходится приподнимать веки, чтобы рассмотреть все. Это так больно. Причем постоянно. У меня высокий болевой порог, но даже легкое прикосновение к лицу вызывает слезы». Пейтон заявила, что никогда больше не выйдет из дома без солнцезащитного средства и не будет больше загорать. Смех над собой и антибиотики помогли ей пережить этот нелегкий месяц, но при этом она призывает всех быть осторожнее, потому что солнце не только наш друг, но и враг. «Я так зла на себя, что не пользовалась защитным кремом. Я такая бледная, могла бы и догадаться, что могу обгореть. Я думала, что буду в порядке, но это совсем не так. Мне понадобился месяц, чтобы вновь стать похожей на человека», ¬– подытожила она.

Фото: facebook Payton Williams

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