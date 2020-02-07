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Из-за сильнейшей экземы женщина покрылась огромными зудящими пятнами и была вынуждена бросить работу

29-летняя Карина Уизерс рассказала, как из-за стероидов, которые она начала принимать, чтобы вылечить экзему, заболевание вспыхнуло с такой силой, что ее лицо и грудь практически полностью покрылись алыми, шелушащимися и зудящими пятнами.

Женщина пояснила британскому онлайн-порталу The Sun, что впервые она столкнулась с экземой, будучи ребенком, однако на лице пятна появились, когда поступала в университет. С тех пор это превратилось в порочный круг: как только она сталкивалась с эмоциональными нагрузками, болезнь обострялась, что приводило к дополнительному стрессу, который, в свою очередь, еще сильнее ухудшал состояние кожи.

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Фото: Instagram

Всякий раз, когда Карина приходила к врачу за лечением, ей назначали сильные стероидные кремы и таблетки, которые изначально решали проблему, но вскоре после окончания курса, изнурительная экзема возвращалась. Потому в возрасте 21 года девушке выписали сильный иммунодепрессант с длинным списком побочных эффектов, однако и он оказался неэффективным, потому спустя 4 месяца она перестала его принимать.

В какой-то момент состояние кожи Карины ухудшилось настолько, что к экземе добавились приступы импетиго – заболевания, характеризующегося образованием поверхностных пузырьково-гнойничковых высыпаний, и это привело к тому, что девушка впала в депрессию. В отчаянии она испробовала все медикаментозные и терапевтические методики, но всякий раз ее ждало разочарование.

В ноябре 2019 года британка вынуждена была бросить работу дизайнера, потому что ей стало трудно выходить из дома. Она решила сосредоточиться на исцелении своей кожи навсегда. Она отказалась от приема стероидов, сменила уход и решила попробовать отсутствие влаготерапии – методики, благодаря которой кожа подсыхает, что позволяет ей нормализовать уровень гидратации собственными силами. В итоге ее кожа начала сначала шелушиться, затем трескаться, зудеть и сочиться – это были стадии абстиненции и избавления от зависимости от стероидов, которая у нее развилась за долгие годы приема препаратов.

Карина документировала все этапы своего лечения и делилась ими в Instagram, где совершенно незнакомые люди оказывали ей поддержку и признавались, что она вдохновляет их. «Начав вести свой дневник в соцсети, я получила ошеломляющий отклик, и это заставило меня почувствовать, что я делаю это не только для себя, но и для помощи другим людям. Понимание этого поддерживает меня и настраивает на позитивный лад. Процесс исцеления, конечно же, займет время – 10 лет злоупотребления стероидами не прошел даром, но я верю, что у меня все получится», – признается девушка.

Фото: Instagram

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