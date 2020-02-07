Из-за сильнейшей экземы женщина покрылась огромными зудящими пятнами и была вынуждена бросить работу

В ноябре 2019 года британка вынуждена была бросить работу дизайнера, потому что ей стало трудно выходить из дома. Она решила сосредоточиться на исцелении своей кожи навсегда. Она отказалась от приема стероидов, сменила уход и решила попробовать отсутствие влаготерапии – методики, благодаря которой кожа подсыхает, что позволяет ей нормализовать уровень гидратации собственными силами. В итоге ее кожа начала сначала шелушиться, затем трескаться, зудеть и сочиться – это были стадии абстиненции и избавления от зависимости от стероидов, которая у нее развилась за долгие годы приема препаратов.

Карина документировала все этапы своего лечения и делилась ими в Instagram, где совершенно незнакомые люди оказывали ей поддержку и признавались, что она вдохновляет их. «Начав вести свой дневник в соцсети, я получила ошеломляющий отклик, и это заставило меня почувствовать, что я делаю это не только для себя, но и для помощи другим людям. Понимание этого поддерживает меня и настраивает на позитивный лад. Процесс исцеления, конечно же, займет время – 10 лет злоупотребления стероидами не прошел даром, но я верю, что у меня все получится», – признается девушка.

Фото: Instagram

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