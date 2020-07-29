Из-за редкого заболевания кожи женщина была похожа на жертву пожара и ненавидела себя

Виктория чувствовала себя уродливой и больной. И так было до тех пор, пока она не купила дешевый детский увлажняющий крем за 5 фунтов стерлингов (около 370 рублей) в магазине, который ей посоветовала сестра. Она была поражена, когда спустя всего пару дней заметила улучшение сначала на руках и ногах (уменьшился фолликулярный кератоз), а затем прошла краснота. При этом она всего лишь умывалась тряпочкой из микрофибры и потом наносила это средство, а перед выходом на улицу использовала крем с SPF. «Результаты были настолько невероятны, что я до сих пор в шоке. Каждое утро моя кожа раньше была грубой и шелушащейся, я едва могла к ней прикоснуться. Однако теперь краснота и пупырышки ушли. Моя жизнь кардинально изменилась», — призналась она, добавив, что даже нашла свою любовь.

Фото: depositphotos, facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!