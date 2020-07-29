Из-за редкого заболевания кожи женщина была похожа на жертву пожара и ненавидела себя
30-летняя женщина призналась британскому онлайн-порталу The Sun, что ее лицо было постоянно было красным и будто бы обожженным. Из-за этого ее друзья постоянно спрашивали, не пострадала ли она на пожаре. Это понижало ее и без того невысокую самооценку. Причиной ее проблем и болезненного состояния было розацеа, от которого она страдала большую часть жизни. Ее кожа была постоянно красноватой, покрытой воспалительными элементами, заполненными гноем, в довершение ко всему ее руки и ноги были покрыты гусиной кожей.
Фото: facebook Victoria Murray
Любые попытки заглушить красноту автозагаром только усугубляли ситуацию: белые пятна соседствовали с темными, так как средство не ложилось ровно на больную кожу. По словам Виктории, ярко алеющие щеки у нее были еще в школе, будто она стесняется и заливается румянцем. В возрасте 12 лет она даже умоляла мать купить ей тональную основу, так ей хотелось стать обладательницей идеально ровного цвета лица. «Моя кожа была вечным источником расстройства для меня, — призналась она. — Я постоянно чувствовала себя неловко, это сказалось на моем психическом здоровье». Из-за заболевания девушка большую часть времени сидела дома, стала нелюдимой. Попытки замаскировать проблему косметикой и одеждой не увенчались успехом.
Виктория чувствовала себя уродливой и больной. И так было до тех пор, пока она не купила дешевый детский увлажняющий крем за 5 фунтов стерлингов (около 370 рублей) в магазине, который ей посоветовала сестра. Она была поражена, когда спустя всего пару дней заметила улучшение сначала на руках и ногах (уменьшился фолликулярный кератоз), а затем прошла краснота. При этом она всего лишь умывалась тряпочкой из микрофибры и потом наносила это средство, а перед выходом на улицу использовала крем с SPF. «Результаты были настолько невероятны, что я до сих пор в шоке. Каждое утро моя кожа раньше была грубой и шелушащейся, я едва могла к ней прикоснуться. Однако теперь краснота и пупырышки ушли. Моя жизнь кардинально изменилась», — призналась она, добавив, что даже нашла свою любовь.
Фото: depositphotos, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!