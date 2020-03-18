Из-за редкого заболевания 10-летняя девочка не может чистить зубы

Когда Шей было 1,5 года врачи обнаружили у нее V-образную расщелину задней поверхности гортани. Это редкое заболевание, при котором кожа между трахеей и пищеводом не закрывается, в результате чего остается отверстие, через которое пища и жидкость попадали в легкие малышки, провоцируя развитие инфекционных заболеваний. Чтобы не проводить опасную хирургическую операцию в столь юном возрасте, специалисты вставили назогастральную питательную трубку девочку. «Они поместили трубку через нос в желудок – это было ужасно, – рассказала Линдси – Моя девочка ужасно кричала, мы провели 3 дня в больнице, чтобы научиться кормить ее таким способом. У нас не было ни литературы, ни поддержки, ничего. Я помню, что испытывала ощущение, будто нахожусь на краю бездны». Однако Шей быстро восстановилась и адаптировалась к трубке. Ее легкие тоже пришли в норму.

Сегодня девочке уже 7 лет, она по-прежнему живет с трубкой, через которую пьет и питается. По этой причине Шей не может чистить зубы – если девочка нечаянно проглотит воду, есть риск, что она выскочит. «Если это произойдет, врачи сказали, что мне обязательно надо закрыть отверстие, через которое она крепится, чтобы оно не начало зарастать. В противном случае может потребоваться хирургическое вмешательство. Мы чувствовали себя очень одинокими и изолированными», – поясняет Линдси.

Кроме того, у Шей периодически случаются эпизоды потери памяти, во время которых она не узнает окружающих и даже мать, у нее постоянная слабость в левой половине тела, поэтому она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Линдси очень вдохновило мужество ее девочки, с которым она переносит все неприятности, поэтому она создала благотворительный фонд «Улыбка Шей», цель которого – поддерживать тех, кто тоже вынужден питаться через трубку.

Фото: кадр из видео shaissmile.co.uk

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