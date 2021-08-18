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Из-за психологических проблем парень превратил себя в Кена. Как он теперь выглядит?

29-летний мексиканский парикмахер и визажист перенес несколько операций, чтобы избавиться от большой неуверенности в себе. Он взял образцом для подражания куклу Кена, а превращение в подобную фигуру помогло ему полюбить себя. На внешнюю трансформацию молодому человеку по имени Кристиан Чавес потребовалось порядка шести тысяч фунтов стерлингов (610 тысяч рублей), тогда он почувствовал себя в своей тарелке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристиан Чавес в 2017 году

Фото: Instagram crisskendoll

Первая процедура героя материала состоялась в 19 лет, ей стала нехирургическая пластика носа, когда его форма корректировалась филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Затем Кристиан решился на увеличение губ, коррекцию подбородка и щек посредством инъекций. Кроме того, после небольшого перерыва он повторил инъекции ботокса, а также сделал липосакцию, ринопластику и пересадку волос. А в середине этого года он снова захотел сделать пластическую операцию — «лисий глаз», при которой глаза и брови удлиняли медицинскими нитями.

«С возрастом я становился все больше неуверенным и начал страдать от социальной тревоги и панических атак, но теперь чувствую, что могу покорить весь мир, если захочу. Я люблю смотреть сверху вниз и выделяться среди других. Мне нравится так выглядеть», — объяснил Кристиан свои чувства в беседе с журналистами издания Mirror.

Фото: freepik.com

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