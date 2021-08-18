Из-за психологических проблем парень превратил себя в Кена. Как он теперь выглядит?

Первая процедура героя материала состоялась в 19 лет, ей стала нехирургическая пластика носа, когда его форма корректировалась филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Затем Кристиан решился на увеличение губ, коррекцию подбородка и щек посредством инъекций. Кроме того, после небольшого перерыва он повторил инъекции ботокса, а также сделал липосакцию, ринопластику и пересадку волос. А в середине этого года он снова захотел сделать пластическую операцию — «лисий глаз», при которой глаза и брови удлиняли медицинскими нитями.

«С возрастом я становился все больше неуверенным и начал страдать от социальной тревоги и панических атак, но теперь чувствую, что могу покорить весь мир, если захочу. Я люблю смотреть сверху вниз и выделяться среди других. Мне нравится так выглядеть», — объяснил Кристиан свои чувства в беседе с журналистами издания Mirror.