Модный глянец решил отдать дань уважения бабушкам, поместив их на обложку нового номера
Пожилые женщины появились на обложке мексиканского издания модного глянцевого журнала Vogue Mexico, об этом сообщили официальные представители издания в своей социальной сети Instagram. Стильные дамы зрелого возраста, облаченные в плащи, куртки и наряды с яркими принтами, стоят рядом друг с другом и позируют фотографу Тани Франко Кляйн на ярко-алом фоне.
Главный вынос на обложке гласит: «Уроки жизни». Таким образом журналисты в такой сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, решили напомнить о том, что важнее всего – о семейных ценностях и людях, которые вам ближе всего. Также издание напомнило о мерах безопасности, которые помогут сохранить их здоровье. «Жизненные истории наших бабушек, их успехи, воспоминания и даже их гардероб – это то наследие, которое так важно сохранить в наших сердцах. Из-за пандемии, которая сотрясает весь мир, жизнь и хорошее самочувствие наших самых близких людей оказались под угрозой, а бабушки – самая уязвимая часть населения в этом плане, потому так важно быть внимательными к ним и соблюдать меры безопасности», – говорится в посте, анонсирующем выход нового номера.
Фото: depositphotos
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