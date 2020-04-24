Модный глянец решил отдать дань уважения бабушкам, поместив их на обложку нового номера

Главный вынос на обложке гласит: «Уроки жизни». Таким образом журналисты в такой сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, решили напомнить о том, что важнее всего – о семейных ценностях и людях, которые вам ближе всего. Также издание напомнило о мерах безопасности, которые помогут сохранить их здоровье. «Жизненные истории наших бабушек, их успехи, воспоминания и даже их гардероб – это то наследие, которое так важно сохранить в наших сердцах. Из-за пандемии, которая сотрясает весь мир, жизнь и хорошее самочувствие наших самых близких людей оказались под угрозой, а бабушки – самая уязвимая часть населения в этом плане, потому так важно быть внимательными к ним и соблюдать меры безопасности», – говорится в посте, анонсирующем выход нового номера.