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Модный глянец решил отдать дань уважения бабушкам, поместив их на обложку нового номера

Таким образом журналисты издания захотели выразить свою благодарность «бабушкам, которые играют одну из важнейших ролей в сохранении семейного наследия» и в то же время сейчас находятся в группе повышенного риска из-за мировой пандемии коронавируса.

Пожилые женщины появились на обложке мексиканского издания модного глянцевого журнала Vogue Mexico, об этом сообщили официальные представители издания в своей социальной сети Instagram. Стильные дамы зрелого возраста, облаченные в плащи, куртки и наряды с яркими принтами, стоят рядом друг с другом и позируют фотографу Тани Франко Кляйн на ярко-алом фоне.

Главный вынос на обложке гласит: «Уроки жизни». Таким образом журналисты в такой сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, решили напомнить о том, что важнее всего – о семейных ценностях и людях, которые вам ближе всего. Также издание напомнило о мерах безопасности, которые помогут сохранить их здоровье. «Жизненные истории наших бабушек, их успехи, воспоминания и даже их гардероб – это то наследие, которое так важно сохранить в наших сердцах. Из-за пандемии, которая сотрясает весь мир, жизнь и хорошее самочувствие наших самых близких людей оказались под угрозой, а бабушки – самая уязвимая часть населения в этом плане, потому так важно быть внимательными к ним и соблюдать меры безопасности», – говорится в посте, анонсирующем выход нового номера.

Фото: depositphotos

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