Из-за неумелого косметолога у девушки посинели губы и начался сепсис
Фото: facebook Bethany MacPherson
Как передает британский онлайн-портал The Sun, 22-летняя жительница Соединенного Королевства заплатила косметологу 150 фунтов стерлингов (больше 13 тысяч рублей по текущему курсу) за контурную пластику. Однако сразу после процедуры стало понятно, что что-то не так: на левой стороне верхней губы образовался комок, и врач, вводившая филлер, пыталась его убрать, но у нее ничего не получилось. Тогда она предложила девушке вернуться еще раз – на коррекцию.
Бетани признается, что через пару месяцев вернулась к косметологу в надежде, что та введет ей препарат для растворения филлера, однако врач предпочла ввести еще одну дозу наполнителя, чтобы скрыть асимметрию. «Мне было очень больно во время процедуры, губа сразу начала раздуваться, но я все же вышла из салона. Но когда через час приехала домой, губа посинела и к ней стало даже прикасаться больно. Я сфотографировала результат на телефон и отправила косметологу. Она предложила мне обратиться к врачу. Я была очень напугана и не понимала, что происходит», – пояснила девушка.
В больнице, куда Бетани привез ее парень, сотрудники неотложной помощи вынуждены были обратиться за консультацией к пластическим хирургам, потому что не знали, что делать с этой проблемой. Девушка провела 4 часа в страхе, что останется без губы. В итоге специалисты лишь смогли обработать воспаление, предложили прикладывать холод и прийти в госпиталь снова, если ситуация ухудшится. Постепенно отек начал спадать, и Бетани успокоилась, несмотря на то, что асимметрия сохранялась и на губе образовался шрам. Однако у нее во рту стали образовываться небольшие нарывы, которые то проходили, то вновь появлялись. Ее самочувствие было не очень хорошим, но не критичным.
Спустя пару месяцев британка уже постоянно чувствовала себя утомленной и физически истощенной, ей было тяжело двигаться. Боль в губах вернулась. И в один из дней она просто упала в обморок. «В той же больнице, где обрабатывали мои губы после неудавшиеся коррекции филлерами, мне диагностировали сепсис», — рассказала девушка. Врачи сказали, что если бы она не приехала в больницу, то могла бы не пережить ночь. В итоге Бетани провела в госпитале 2 недели, где ее лечили антибиотиками. После выписки она решила подать жалобу на клинику – и уже проконсультировалась с адвокатом.
Фото: facebook
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