Из-за неумелого косметолога у девушки посинели губы и начался сепсис

В больнице, куда Бетани привез ее парень, сотрудники неотложной помощи вынуждены были обратиться за консультацией к пластическим хирургам, потому что не знали, что делать с этой проблемой. Девушка провела 4 часа в страхе, что останется без губы. В итоге специалисты лишь смогли обработать воспаление, предложили прикладывать холод и прийти в госпиталь снова, если ситуация ухудшится. Постепенно отек начал спадать, и Бетани успокоилась, несмотря на то, что асимметрия сохранялась и на губе образовался шрам. Однако у нее во рту стали образовываться небольшие нарывы, которые то проходили, то вновь появлялись. Ее самочувствие было не очень хорошим, но не критичным.

Спустя пару месяцев британка уже постоянно чувствовала себя утомленной и физически истощенной, ей было тяжело двигаться. Боль в губах вернулась. И в один из дней она просто упала в обморок. «В той же больнице, где обрабатывали мои губы после неудавшиеся коррекции филлерами, мне диагностировали сепсис», — рассказала девушка. Врачи сказали, что если бы она не приехала в больницу, то могла бы не пережить ночь. В итоге Бетани провела в госпитале 2 недели, где ее лечили антибиотиками. После выписки она решила подать жалобу на клинику – и уже проконсультировалась с адвокатом.

Фото: facebook

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