Из-за неудачных инъекций красоты девушка выглядит постоянно хмурой и расстроенной
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail со ссылкой на новостной портал на Weibo, китаянка чувствует себя опустошенной после неудачной контурной пластики. Девушка 7 мая посетила Центр красоты на востоке страны, чтобы сделать несколько неинвазивных процедур по уходу за лицом. Однако в ходе консультации менеджеры убедили ее также сделать инъекции филлеров в щеки и в нос – «для усиления эффекта». Однако по завершении процедуры она обнаружила, что ее внешность изменилась в худшую сторону. По словам девушки, ее лицо стало выглядеть то ли постоянно смущенным, то ли хмурым, то ли расстроенным, брови слишком опустились, а черты исказились.
Фото: кадр из видео на Weibo
Однако клиника красоты утверждала, что такое эффект временный и вызван отеком после инъекций, но в конечном итоге он исчезнет. Однако по прошествии двух недель лучше не стало. «Раньше мне делали коррекцию носа филлерами, но в этот раз это был полнейший провал, – заявила Се репортерам. – А инъекции в щеки должны были выглядеть максимально естественно – так уверяли консультанты – а восстановление не займет много времени, но это не так. Углы моих глаз постоянно поднимаются вверх, овал лица тоже претерпел изменения не в лучшую сторону. Я выгляжу довольно страшно».
Любительница косметологии была в ярости, однако менеджеры продолжали повторять, что нужно дождаться полного восстановления. Клиника настолько уверена в собственной красоте, что ее представители обещали взять на себя полную ответственность и вернуть деньги, если отек не спадет через месяц, а также предложили ей пройти дополнительные процедуры для ускорения реабилитации совершенно бесплатно, но молодая женщина сказала, что не желает иметь ничего общего с этим Центром.
Фото: pixabay, freepik, depositphotos
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