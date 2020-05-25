Из-за неудачных инъекций красоты девушка выглядит постоянно хмурой и расстроенной

Однако клиника красоты утверждала, что такое эффект временный и вызван отеком после инъекций, но в конечном итоге он исчезнет. Однако по прошествии двух недель лучше не стало. «Раньше мне делали коррекцию носа филлерами, но в этот раз это был полнейший провал, – заявила Се репортерам. – А инъекции в щеки должны были выглядеть максимально естественно – так уверяли консультанты – а восстановление не займет много времени, но это не так. Углы моих глаз постоянно поднимаются вверх, овал лица тоже претерпел изменения не в лучшую сторону. Я выгляжу довольно страшно».

Любительница косметологии была в ярости, однако менеджеры продолжали повторять, что нужно дождаться полного восстановления. Клиника настолько уверена в собственной красоте, что ее представители обещали взять на себя полную ответственность и вернуть деньги, если отек не спадет через месяц, а также предложили ей пройти дополнительные процедуры для ускорения реабилитации совершенно бесплатно, но молодая женщина сказала, что не желает иметь ничего общего с этим Центром.