Из-за неудачной пластики женщина осталась с асимметричной грудью и 10 лет не может выйти замуж

Однако операция прошла неудачно. Как только грудь начала заживать, сразу же начала обвисать, стала асимметричной, в сосках пропала чувствительность, которая так и не вернулась. Это сильно влияет на уверенность Зои в себе: у нее и так есть проблемы с общением, а из-за физического недостатка она и вовсе перестала выходить на улицу – ей кажется, что люди буквально глазеют на ее бюст. «У меня нет отношений вот уже 10 лет. В последний раз, когда парень мной заинтересовался, он исчез, как только увидел мой бюст. Я даже плавать не могу, потому что в купальниках, даже самых закрытых, все видно», – пояснила она. Девушка признается, что ее грудь не только некрасивая, но и очень болезненная и неровная, так как один из имплантов разорвался. Зои советуют сделать новую операцию, чтобы исправить первую, однако страховка ее не покрывает, так что она пытается собрать средства при помощи донатов от других людей.

Фото: depositphotos

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