Из-за неудачной пластики женщина осталась с асимметричной грудью и 10 лет не может выйти замуж
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, Зои страдает от аутизма, потому не работает. В течение 9 лет она принимала лекарства, чтобы стабилизировать свое состояние, которое замедлило рост ее бюста. Так что, когда появилась возможность сделать пластическую операцию и выглядеть, по ее мнению, нормально, она за нее ухватилась. «Моя грудь просто перестала расти к 18 годам и выглядела довольно странно. Я была так взволнована, думала, что стану красивой. Мне не нужен был массивный бюст, мне было бы достаточно размера C или D», – пояснила девушка.
Однако операция прошла неудачно. Как только грудь начала заживать, сразу же начала обвисать, стала асимметричной, в сосках пропала чувствительность, которая так и не вернулась. Это сильно влияет на уверенность Зои в себе: у нее и так есть проблемы с общением, а из-за физического недостатка она и вовсе перестала выходить на улицу – ей кажется, что люди буквально глазеют на ее бюст. «У меня нет отношений вот уже 10 лет. В последний раз, когда парень мной заинтересовался, он исчез, как только увидел мой бюст. Я даже плавать не могу, потому что в купальниках, даже самых закрытых, все видно», – пояснила она. Девушка признается, что ее грудь не только некрасивая, но и очень болезненная и неровная, так как один из имплантов разорвался. Зои советуют сделать новую операцию, чтобы исправить первую, однако страховка ее не покрывает, так что она пытается собрать средства при помощи донатов от других людей.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!