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Из-за неудачной пластики импланты перевернулись внутри ягодиц женщины и вызвали мучительную боль

Джабрена, проживающая в Джорджии, США, захотела придать своей пятой точке более аппетитные формы, чтобы избавиться от комплексов по поводу своей «слишком плоской» фигуры, но вместо желаемых округлостей осталась с мучительными болями в области попы.

Об этой истории рассказывает онлайн-портал The Mirror со ссылкой на последний эпизод популярного телешоу Botched, выходящего на телеканале E!. По словам молодой женщины, спустя полмесяца после операции, когда отек немного спал, она обнаружила, что импланты сместились со своего первоначального места и стали заметны, если смотреть сбоку. Это было похоже на складку на коже. А через полтора месяца они впервые перевернулись внутри ее попы и с тех пор продолжали вращаться по кругу примерно 4-5 раз в неделю. «Это было очень неудобно, – признается Джабрена, – и очень больно».

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Фото: кадры из шоу Botched

Выслушав ее историю, эксперты-пластические хирурги ТВ-шоу, что карман – специально созданное для увеличения ягодиц пространство – слишком велик для того размера имплантов, который был выбран перед операцией. Из-за этого импланты оказались недостаточно хорошо зафиксированы, а потому двигались внутри тела женщины, причиняя ей боль.

Перед походом на шоу американка обратилась к хирургу, проводившему операцию, но он сказал, что исправит свою ошибку только за 4000 долларов (более 250 000 рублей по текущему курсу). Женщина, естественно, отказалась. Вместо этого она пошла на Botched, где пластические хирурги справляют неудачные результаты своих коллег. Однако, по словам специалиста, просто вытащить импланты из тела Джабрены было нельзя, так как будет слишком много обвисшей кожи из-за того, что ягодицы уже сильно растянулись. Потому хирург извлек старые импланты, откачал скопившуюся жидкость и вставил новые, более подходящие по размеру.

Несмотря на осложнения, с которыми пациентка осталась после первой операции, она осталась очень довольна финальными результатами и заявляет, что ее «новая задница заставит сестер Кардашьян завидовать ей».

Фото: vostock-photo, кадры из шоу Botched

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