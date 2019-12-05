Из-за неудачной пластики импланты перевернулись внутри ягодиц женщины и вызвали мучительную боль

Перед походом на шоу американка обратилась к хирургу, проводившему операцию, но он сказал, что исправит свою ошибку только за 4000 долларов (более 250 000 рублей по текущему курсу). Женщина, естественно, отказалась. Вместо этого она пошла на Botched, где пластические хирурги справляют неудачные результаты своих коллег. Однако, по словам специалиста, просто вытащить импланты из тела Джабрены было нельзя, так как будет слишком много обвисшей кожи из-за того, что ягодицы уже сильно растянулись. Потому хирург извлек старые импланты, откачал скопившуюся жидкость и вставил новые, более подходящие по размеру.

Несмотря на осложнения, с которыми пациентка осталась после первой операции, она осталась очень довольна финальными результатами и заявляет, что ее «новая задница заставит сестер Кардашьян завидовать ей».

Фото: vostock-photo, кадры из шоу Botched

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