Из-за неудачной пластической операции модель осталась с моногрудью

Когда женщина пришла на прием к врачу, чтобы узнать, что не так, специалист сообщил ей, что у нее редкое эстетическое осложнение после маммопластики – симмастия, при котором происходит слияние имплантов и визуально молочные железы выглядят сросшимися друг с другом. «Мой хирург был одним из лучших в Квинсленде, и все казалось абсолютно нормальным. Но спустя всего 3 месяца ложбинка между грудью просто исчезла. На приеме врач сказал мне, что что-то не так с моей грудиной, потому и импланты сдвинулись. В феврале хирург провел мне повторную операцию совершенно бесплатно. Но мне пришлось заплатить за новые импланты и работу анестезиолога», – пояснила молодая женщина.

По словам Сапфирулы, моногрудь появляется не одномоментно, это довольно медленный процесс: «Я не замечала ничего, пока не увидела свои фотографии в бикини. Это такой травмирующий опыт и довольно редкий побочный эффект – мой хирург никогда не видел ничего подобного», – отметила она. По прошествии 4 лет после повторной операции женщина предостерегла всех, кто хочет увеличить грудь: «Если вы хотите большой бюст, делайте это для себя, а не для других и будьте готовы к возможным осложнениям. А также на всякий случай выбирайте размер немного меньше того, о котором мечтаете изначально, чтобы избежать появления у вас моногруди».

Фото: pixabay, freepik, depositphotos

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