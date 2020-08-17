Из-за неудачной операции по уменьшению желудка женщина оказалась на грани смерти
Как передает британский онлайн-портал The Sun, жительница Англии думала, что операция по уменьшению желудка изменит ее жизнь к лучшему. «У меня были проблемы с психическим здоровьем, потому мне выписали лекарства, побочный эффект которых – увеличение веса. Я пыталась сидеть на диетах, заниматься аэробикой, но становилась все толще и толще», – пояснила она.
Когда вес Джули достиг впечатляющих 127 килограммов, она решилась на операцию во время которой ей удалили 70% желудка и часть кишечника, которая обошлась ей в 11 тысяч фунтов стерлингов (больше миллиона рублей по курсу ЦБ). Однако уже через несколько часов после ее завершения она начала плохо себя чувствовать – у нее начались сильные боли в животе, она не могла нормально есть, ее ежедневно тошнило. В течение следующего года она потеряла 2/3 изначального веса, страдала от недоедания и серьезного дефицита витаминов. «Я старалась не смотреть в зеркало, потому что была похожа на скелет, мои кости торчали, – призналась она. – Я чувствовала себя настолько ужасно, что никуда не ходила».
В течение 6 недель Джули проходила прошла курс лечения, но все еще страдала от серьезных побочных эффектов, она посетила диетолога, который заявил ей, что «она умрет без помощи специалиста», и отвел ее к врачу. В результате женщина вновь легла под нож, чтобы вернуть метр кишечника. Благодаря этому она прибавила в весе и сейчас сидит на высококалорийной диете, во время которой ей необходимо потреблять не менее 5000 ккал в день, что превышает более чем вдвое средний показатель для большинства здоровых женщин, а также принимает 40 различных препаратов, чтобы облегчить приобретенный остеопороз, проблемы со зрением, подвижностью и равновесием. Сегодня Джули признается, что не ожидала, какой ужасный эффект она получит из-за своего желания похудеть при помощи обходного желудочного анастомоза. «Если бы я могла путешествовать во времени, – призналась она, – я бы сказала психиатру, что должна быть альтернатива моим лекарствам и операции. Сейчас же я просто принимаю все так, как есть. Теперь мне придется пить таблетки всю жизнь, от них мне не станет лучше. Я инвалид и вряд ли когда-нибудь вновь смогу работать».
Фото: depositphotos
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