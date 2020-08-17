Из-за неудачной операции по уменьшению желудка женщина оказалась на грани смерти

Как передает британский онлайн-портал The Sun, жительница Англии думала, что операция по уменьшению желудка изменит ее жизнь к лучшему. «У меня были проблемы с психическим здоровьем, потому мне выписали лекарства, побочный эффект которых – увеличение веса. Я пыталась сидеть на диетах, заниматься аэробикой, но становилась все толще и толще», – пояснила она.

Когда вес Джули достиг впечатляющих 127 килограммов, она решилась на операцию во время которой ей удалили 70% желудка и часть кишечника, которая обошлась ей в 11 тысяч фунтов стерлингов (больше миллиона рублей по курсу ЦБ). Однако уже через несколько часов после ее завершения она начала плохо себя чувствовать – у нее начались сильные боли в животе, она не могла нормально есть, ее ежедневно тошнило. В течение следующего года она потеряла 2/3 изначального веса, страдала от недоедания и серьезного дефицита витаминов. «Я старалась не смотреть в зеркало, потому что была похожа на скелет, мои кости торчали, – призналась она. – Я чувствовала себя настолько ужасно, что никуда не ходила».