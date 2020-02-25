31-летняя британка призналась онлайн-порталу The Sun UK, что заплатила за процедуру 220 фунтов стерлингов (около 19 тысяч рублей по текущему курсу). Но вместо соблазнительных полных губ получила ряд побочных эффектов. Она не могла нормально говорить или есть, не могла целовать своего парня. Микаэла признается, что сразу поняла, что что-то идет не так: «У меня высокий болевой порог, но терпеть боль было просто невыносимо. Но непрофессиональный косметолог вводила филлер мне в губы не меньше 20 раз. Сразу после окончания процедуры я выглядела как нечто из фильма ужасов. Единственное, что я могла сказать, когда увидела свое отражение: «Боже мой!» Губы девушки сжались в спазме и на глазах начали распухать и стали такими огромными, что верхняя губа почти касалась носа, дотрагиваться до них было невозможно, однако косметолог настояла, чтобы она просто пошла домой и приложила к ним лед. «Я выглядела ужасно. Когда мой парень вернулся домой и увидел меня, то пришел в бешенство, крича, что я с собой сделала. Он изначально был против, чтобы я увеличивала губы, а теперь я не могла ни есть, ни говорить, ни целовать его», – пояснила она. Как выяснила Микаэла, наполнитель, который ей ввел горе-косметолог, был качественный, но его нельзя использовать для инъекций в губы, потому неудивительно, что ситуация продолжала усугубляться: постепенно у нее образовались гигантские комочки, достаточно твердые, из-за чего она не могла нормально открывать рот: «Я выглядела так плохо, что мне приходилось заматывать лицо шарфом, когда я выходила на улицу». Девушка вновь вернулась к косметологу, который проводил ей процедуру, и та не нашла ничего лучше, чем взять с пострадавшей еще 120 фунтов (больше 10 тысяч рублей) за то, что введет дополнительное количество филлеров, «чтобы выровнять рельеф верхней губы». Но после повторного визита к специалисту, все стало только хуже, ситуация осложнялась тем, что косметолог работала на дому, потому Микаэле даже некуда было пожаловаться. «Я обратилась за помощью в медицинскую клинику, но там мне сказали, что не могут помочь. Тогда я начала по-настоящему паниковать, мне казалось, что теперь я так буду выглядеть всегда. Я принимала антигистаминные, прикладывала лед, но ничто не помогало, глыбы в моих губах не рассасывались», – пожаловалась она. В конце концов девушке пришлось обратиться к пластическому хирургу, который за 1020 фунтов (больше 85 тысяч рублей) вырезал ей кристаллизовавшиеся комки филлеров. После операции доктор Микаэлы заявил ей, что никогда раньше не видел ничего подобного, это очень редкий случай, потому что профессионалы никогда не вводят этот вид филлеров в губы, потому что он затвердевает и напоминает кость: «Использовать этот наполнитель в губах – настоящее безумие, он кристаллизуется. А Микаэле его еще и неправильно ввели, из-за чего закупорились кровеносные сосуды. В перспективе это могло привести к некрозу тканей». Фото: facebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!