Из-за неудачной процедуры женщина, мечтавшая быть похожей на Кайли Дженнер, осталась со шрамами на губах
Британка рассказала онлайн-порталу The Sun UK, что друзья всю жизнь заявляли ей, что у нее очень красивые губы, просто идеальные. Но когда контурная пластика стала популярной и все стали делать ее, в душе Сианы зародилась неуверенность, ей начало казаться, что ее верхняя губа непропорционально тонкая по сравнению с нижней. Именно тогда 24-летняя девушка решила, что увеличит ее.
Фото: facebook
Вскоре Сиана нашла косметолога, который рекламировал свои услуги по цене, которая была сильно ниже рыночной. Это был первый раз, когда она решилась на инъекции, но полученный результат так ей понравился, что она вернулась и заявила, что хочет сделать их еще больше. Сиана регулярно прибегала к услугам специалиста до тех пор, как забеременела. Чтобы не рисковать здоровьем будущего малыша, женщина на год отказалась от увеличения губ, но после того, как родила сына, первым делом решила вернуться и повторить инъекции филлеров. Однако именно тогда все пошло не так.
«Мне ввели всего 0,5 мл препарата, и я сразу поняла, что что-то не так, и сказала доктору, что чувствую, как мои губы начинают опухать. Через неделю они все еще не уменьшились в объеме, сильно обесцветились, а местами попросту побелели. Я посмотрела в Интернете, что это может значить, и поняла, что это может произойти из-за нарушения кровообращения. Затем на губах появились пузырьки, похожие на кисту, к губам было больно просто прикоснуться. Я не могла открыть рот, чтобы поесть», – объяснила Сиана.
Девушка обратилась к специалисту, который делал ей губы, и он заявил, что у нее серьезная инфекция, и прописал ей антибиотики и стероиды. Ей пришлось принимать 10 или 12 таблеток в день, а ее кисты на губах тем временем лопались и протекали, внутренняя поверхность губ стала багровой, в итоге ей пришлось просто дать вытечь гною и скопившейся жидкости из образовавшихся нарывов. Сейчас губы Сианы зажили, но она и сегодня чувствует болезненные последствия неудачно проведенной процедуры: «Мои губы навсегда повреждены, и это никогда не пройдет, у меня на всю жизнь остались рубцы. Это стало для меня настоящим шоком. Я всегда была ярой защитницей контурной пластики и филлеров, но теперь никому их не рекомендую. Однако, если вы все же решитесь на процедуру, убедитесь, что идете к действительно квалифицированному врачу и не увеличивайте губы только потому, что это делают все остальные».
Фото: vostock-photo, facebook
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