Из-за неудачной процедуры женщина, мечтавшая быть похожей на Кайли Дженнер, осталась со шрамами на губах

Вскоре Сиана нашла косметолога, который рекламировал свои услуги по цене, которая была сильно ниже рыночной. Это был первый раз, когда она решилась на инъекции, но полученный результат так ей понравился, что она вернулась и заявила, что хочет сделать их еще больше. Сиана регулярно прибегала к услугам специалиста до тех пор, как забеременела. Чтобы не рисковать здоровьем будущего малыша, женщина на год отказалась от увеличения губ, но после того, как родила сына, первым делом решила вернуться и повторить инъекции филлеров. Однако именно тогда все пошло не так.

«Мне ввели всего 0,5 мл препарата, и я сразу поняла, что что-то не так, и сказала доктору, что чувствую, как мои губы начинают опухать. Через неделю они все еще не уменьшились в объеме, сильно обесцветились, а местами попросту побелели. Я посмотрела в Интернете, что это может значить, и поняла, что это может произойти из-за нарушения кровообращения. Затем на губах появились пузырьки, похожие на кисту, к губам было больно просто прикоснуться. Я не могла открыть рот, чтобы поесть», – объяснила Сиана.