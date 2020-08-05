Из-за неудачного увеличения груди звезда реалити осталась со шрамами и постоянной болью

Как передает британский онлайн-портал The Sun, в 2018 году Лора пришла на виллу, расположенную на побережье Майорки, грудастой и энергичной блондинкой. Она была полна уверенности в себе и расхаживала в крошечном бикини с бронзовым загаром. Однако, как и три четверти женщин, в свое время она была недовольна размером своего бюста и не скрывала, что ложилась под нож хирурга, чтобы увеличить его.

Как только британке исполнилось 18 лет, она за спиной своих родителей получила ссуду и сделала маммопластику с размера В до внушительного DD. «Я отчаянно хотела быть гламурной моделью, как Люси Пиндер, потому что тогда это было модно. Я хотела быть сексуальной и для этого мне нужна была грудь». Девушка призналась, что просила у хирурга импланты размера С, но он установил более крупные, объяснив, что хочет сэкономить ей деньги в долгосрочной перспективе, потому что думал, что она вернется ради повторной операции. Однако Лора заявила, что ненавидела свою новую грудь, как только увидела ее, так как она была просто огромной. Однако постепенно, по мере того как опухоль спадала, а внимание мужчин возрастало, будущая звезда к ней привыкла. На «Острове любви» она пользовалась успехом у участников, однако после того, как покинула шоу и увидела свои фотографии, поняла, что именно ее чересчур пышный бюст, который дисгармонировал с ее стройной фигурой, ей абсолютно не нравится.