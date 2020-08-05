Из-за неудачного увеличения груди звезда реалити осталась со шрамами и постоянной болью
Фото: Instagram lauraanderson1x
Как передает британский онлайн-портал The Sun, в 2018 году Лора пришла на виллу, расположенную на побережье Майорки, грудастой и энергичной блондинкой. Она была полна уверенности в себе и расхаживала в крошечном бикини с бронзовым загаром. Однако, как и три четверти женщин, в свое время она была недовольна размером своего бюста и не скрывала, что ложилась под нож хирурга, чтобы увеличить его.
Как только британке исполнилось 18 лет, она за спиной своих родителей получила ссуду и сделала маммопластику с размера В до внушительного DD. «Я отчаянно хотела быть гламурной моделью, как Люси Пиндер, потому что тогда это было модно. Я хотела быть сексуальной и для этого мне нужна была грудь». Девушка призналась, что просила у хирурга импланты размера С, но он установил более крупные, объяснив, что хочет сэкономить ей деньги в долгосрочной перспективе, потому что думал, что она вернется ради повторной операции. Однако Лора заявила, что ненавидела свою новую грудь, как только увидела ее, так как она была просто огромной. Однако постепенно, по мере того как опухоль спадала, а внимание мужчин возрастало, будущая звезда к ней привыкла. На «Острове любви» она пользовалась успехом у участников, однако после того, как покинула шоу и увидела свои фотографии, поняла, что именно ее чересчур пышный бюст, который дисгармонировал с ее стройной фигурой, ей абсолютно не нравится.
Через некоторое время ситуация ухудшилась: у Лоры появились стреляющие боли левой груди, с которыми она никак не могла справиться. Промучившись на протяжении нескольких лет, в марте 2019 года она решила вновь лечь под нож хирурга и заменить импланты. После многочисленных консультаций женщина поняла, что уже не сможет поставить себе каплевидные импланты меньшего размера, потому что ее кожа была слишком растянутой. «Повторная операция была бы намного сложнее, а рубцы – еще хуже, так как мне нужна была бы еще и подтяжка груди. Мой новый хирург подтвердил, что всегда думал, что этот размер слишком велик для меня, а импланты стоят слишком высоко», – отметила звезда.
Несмотря на это, она перенесла еще одну операцию, но все равно недовольна результатом. «Когда я очнулась от наркоза, была очень разочарована. Грудь все еще была большой, и у меня остались сильные шрамы, которые вряд ли исчезнут, к тому же порой они довольно болезненные. Я подумываю о повторной операции, чтобы исправить и это, но мне очень надоел этот порочный круг. Все, о чем я мечтаю, – вернуть себе свой естественный бюст, но это невозможно», – с горечью добавила она.
Фото: Instagram lauraanderson1x
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