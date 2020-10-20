Из-за несчастного случая платье женщины загорелось и оставило ее со шрамами на всю жизнь

Зои постаралась стащить с себя горящую одежду, но сделала только хуже – начал тлеть и бюстгальтер, и рукава наряда. В итоге ей удалось раздеться и запрыгнуть под холодный душ. Когда подруга попыталась помочь женщине, то обнаружила, что на спине ее кожа вся покрыта волдырями и покраснела, потому срочно отвезла ее в неотложную помощь. Врачи диагностировали британке ожоги второй, третьей и четвертой степени с обширным повреждением нервов и тканей, обкололи обезболивающим и перевели в ожоговое отделение. Через 2 дня женщине провели трехчасовую операцию по пересадке кожи с бедра на спину. Сейчас она идет на поправку, но шрамы от несчастного случая останутся у нее на всю жизнь. «Мне нельзя будет находиться на солнце минимум 2 года. Утешает лишь то, что я могу скрыть ожоги, так как они не на лице. Я хочу, чтобы люди знали, как это опасно – разводить костер своими руками без соответствующих навыков. Я просто рада, что мои дети этого не видели и что мне удалось выжить», – сказала она.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!