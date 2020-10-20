Из-за несчастного случая платье женщины загорелось и оставило ее со шрамами на всю жизнь
Как сообщает онлайн-издание Metro, в сентябре 2020 года, когда британцев вновь закрыли дома, женщина решила развести огонь, чтобы посидеть возле него с детьми и подругой. Зои сложила дрова в стиле вигвама, принесла бумагу для растопки и спички. В течение 20 минут она пыталась сделать так, чтобы костер разгорелся, дула на растопку, чтобы она распалила хотя бы одно полено, но ничего не выходило. Тогда она написала на Facebook, чтобы узнать у друзей, что можно сделать, и кто-то из них посоветовал ей использовать средство для поджига. Его у британки не было, потому она решила заменить его бензином. «Я облила им растопку и кинула в нее спичку, но ничего не произошло, тогда я подошла к костру, добавила еще бензина и чиркнула спичкой. И внезапно мое платье вспыхнуло. Я превратилась в горящее чучело», – говорит она, добавляя, что слышала, как кричит ее подруга, но у нее уже началась паника.
Зои постаралась стащить с себя горящую одежду, но сделала только хуже – начал тлеть и бюстгальтер, и рукава наряда. В итоге ей удалось раздеться и запрыгнуть под холодный душ. Когда подруга попыталась помочь женщине, то обнаружила, что на спине ее кожа вся покрыта волдырями и покраснела, потому срочно отвезла ее в неотложную помощь. Врачи диагностировали британке ожоги второй, третьей и четвертой степени с обширным повреждением нервов и тканей, обкололи обезболивающим и перевели в ожоговое отделение. Через 2 дня женщине провели трехчасовую операцию по пересадке кожи с бедра на спину. Сейчас она идет на поправку, но шрамы от несчастного случая останутся у нее на всю жизнь. «Мне нельзя будет находиться на солнце минимум 2 года. Утешает лишь то, что я могу скрыть ожоги, так как они не на лице. Я хочу, чтобы люди знали, как это опасно – разводить костер своими руками без соответствующих навыков. Я просто рада, что мои дети этого не видели и что мне удалось выжить», – сказала она.
Фото: depositphotos
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