Из-за нерадивого косметолога губы девушки стали в 3 раза больше, чем планировалось

«Мои губы были в 3 раза больше, чем я планировала. Когда я вышла из кабинета врача, чтобы заплатить, девушки на рецепшн, вероятно, думали: «О, Боже мой!» Я чувствовала себя очень смущенной, когда ехала домой, мне пришлось надеть солнцезащитные очки, потому что мои губы были похожи на задницу бабуина. Я чувствовала, что в таком виде просто не могу выйти из дома, потому просто сидела взаперти», – призналась пострадавшая. Единственная, кому Оливия позволила себя увидеть в столь неприглядном виде, была ее подруга, которая плакала от смеха и ужаса. Девушка признается, что на этом ее мучения не закончились: через полгода в ее губах образовались комочки размером с горошину, которые не исчезали, тогда косметолог предложила ей удалить их совершенно бесплатно. По ее словам, этот процесс был довольно болезненным. Оливия не призывает всех женщин отказаться от филлеров, но при этом советует очень тщательно подходить к выбору доктора и клиники, читать отзывы реальных людей, а не только ориентироваться на красивые работы в социальных сетях, чтобы потом не жалеть о полученном результате или проходить через болезненные процедуры по исправлению неудач.

Фото: pexels, facebook Olivia McCann

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