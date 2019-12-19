Из-за неправильного увеличения губ у женщины началось отмирание тканей лица
Женщина призналась онлайн-порталу The Sun UK, что обратилась за услугой в частную клинику Глазго, где ей сказали, что процедура будет абсолютно безболезненной. Однако, когда врач начала вводить наполнитель, ей показалось, «будто в губы закачали мячик для гольфа».
Фото: facebook
Карен заявляет, что ее губы начали моментально распухать, и врач выглядела испуганной, поскольку никогда до этого не сталкивалась с чем-то подобным, а затем предложила ей антигистаминные препараты вместо противовоспалительных: «Тогда я поняла, что у нее нет специальной медицинской подготовки и она не сможет мне помочь в моей ситуации».
На следующий день кожа вокруг рта женщины посинела, а когда она заглянула себе в рот, заметила, что десны почернели. «По сути, кровоток в тканях лица был остановлен, потому ситуация стремительно ухудшалась с каждой минутой. Мне была нужна неотложная медицинская помощь», – поясняет Карен.
Врачи установили, что в губах женщины образовалась огромная гематома, которая привела к повреждению вен и артерий на лице, из-за чего началось омертвение тканей, потому медикам потребовалось немало усилий, чтобы справиться с последствиями неудачной контурной пластики. «Это было очень серьезно, из-за гематомы начался некроз. Если бы его не удалось остановить, я могла бы лишиться части лица», – пояснила МакКриммон. Представители клиники отказались давать комментарии британскому онлайн-порталу.
Фото: vostock-photo, facebook
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