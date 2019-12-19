Из-за неправильного увеличения губ у женщины началось отмирание тканей лица

Карен заявляет, что ее губы начали моментально распухать, и врач выглядела испуганной, поскольку никогда до этого не сталкивалась с чем-то подобным, а затем предложила ей антигистаминные препараты вместо противовоспалительных: «Тогда я поняла, что у нее нет специальной медицинской подготовки и она не сможет мне помочь в моей ситуации».

На следующий день кожа вокруг рта женщины посинела, а когда она заглянула себе в рот, заметила, что десны почернели. «По сути, кровоток в тканях лица был остановлен, потому ситуация стремительно ухудшалась с каждой минутой. Мне была нужна неотложная медицинская помощь», – поясняет Карен.