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Из-за нелегального отбеливания зубов женщина «осталась с ужасными ожогами на губах»

Новое исследование показало, что число незаконных отбеливаний за прошедший 2019 год выросло на шокирующие 26%.

Специалисты онлайн-издания BBC News UK выяснили, что спрос вырос именно на дешевые варианты эстетической процедуры, которые чаще всего проводятся людьми, не имеющими соответствующей квалификации и использующими для отбеливания наборы средств, которые могут вызвать ожоги и волдыри слизистых оболочек рта и даже выпадение зубов.

Проведение исследования было инициировано, после того как в издание обратились пострадавшая – мать двоих детей Клэр Кларк – и рассказала, что нашла врача рядом с домом по рекламному объявлению в Facebook и заплатила за процедуру 60 фунтов (около 5 тысяч рублей по текущему курсу). После отбеливания женщина пришла в ужас от того, что ее губы раздулись так сильно, что она даже не могла говорить. Отек спал через 2 дня, но образовавшиеся во рту волдыри проходили еще полмесяца. «Я связалась со специалистом, и она сказала, что это похоже на аллергическую реакцию, но никаких советов, как справиться с подобной ситуацией от нее не последовало. Зато у меня на память остались ужасные ожоги на губах», — отметила 42-летняя британка.

Эксперты шоу BBC Inside Out также отметили, что главная проблема заключается в том, что любой желающий может получить сертификат косметолога или специалиста по отбеливанию зубов, пройдя всего несколько часов обучения.

Фото: vostock-photo

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