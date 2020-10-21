Из-за нелегального клея для ногтей в салоне мать двоих детей оказалась в больнице

«Повреждение было довольно серьезным. Врачи сказали, что мне очень повезло, что не потребовалась операция на ногтевом ложе, так как этот клей, который использовали в салоне, представляет собой нечто на основе цемента, благодаря чему ногти получались крепкими и держались целыми в течение многих недель», – пояснила Рэйчелан. Женщина была шокирована, обнаружив, что использовать этот продукт в маникюрной индустрии запрещено на протяжении многих лет, так как он может вызвать повреждение и необратимую потерю натурального ногтя, а также онемение пальцев, выкидыш, поражения почек, проблемы с печенью и респираторные заболевания.

«Метилметакрилат – это жидкая кислота, используемая для активации акриловой пудры, чтобы она таяла на ваших ногтях, и это также очень опасно для них. Однако, несмотря на запрет, многие салоны все еще используют ММА, и клиенты не имеют ни малейшего представления, насколько это сильная вещь! – пояснила Рэйчелан. – Я бы скорее пережила роды, чем снова столкнусь с такой болью, на самом деле мне очень повезло, на дюйм ближе, и мне бы потребовалась операция, чтобы починить ногтевое ложе».

Фото: pixabay

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