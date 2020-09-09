Из-за некачественного филлера превратившийся в Барби экс-Кен остался с дырой в подбородке

Однако последняя эстетическая коррекция не прошла гладко. Альвес рассказала, что хотела сделать свой подбородок более острым, потому пошла в тот же салон красоты, где обычно делает наращивание ресниц. Косметолог благополучно ввел ей филлер, однако спустя несколько недель развилась инфекция и нижняя треть лица деформировалась. Блогерша объясняет свои беды так: «Мне очень нравились результаты этой процедуры, потому я не видела ничего страшного во введении 1 мл наполнителя в подбородок. Но я не предполагала, что он начнет буквально вытекать из меня вместе с гноем, из-за чего я останусь с огромной дырой на лице».

Это оказалось не единственное негативное последствие бьютификации: конечности женщины раздулись на 3 размера – организм просто отторгал филлеры, которые она до этого закачала в Бразилии. Лондонские хирурги не смогли помочь ей в решении проблемы, потому она вылетела в Стамбул в надежде найти помощь там. Однако и местные специалисты оказались бессильны – они просто не знали, как удалить наполнители из ее ног и закрыть дыру в подбородке. Теперь Джессика, которая на данный момент находится в больнице, очень обеспокоена, что ее многочисленные поклонники подумают, что у нее развилась зависимость от пластики, что, по ее словам, совершенно не соответствует действительности. «Я перенесла все свои операции по состоянию здоровья, к тому же я нахожусь в процессе перехода в женское тело, потому мне потребуется еще несколько хирургических вмешательств, – говорит она. – Это необходимо, чтобы усовершенствовать мой образ». За 16 лет Альвес ложилась под нож хирурга больше 48 раз – и не всегда все заканчивалось благополучно, потому она даже застраховала свое тело.