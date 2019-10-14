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Из-за небольшого пореза во время педикюра женщина впала в кому и лишилась пальцев ног

Обычный поход в салон красоты на педикюр закончился для американки Лизы Скарборо комой и ампутацией половины левой стопы и всех пальцев правой.

Как сообщает британский онлайн-таблоид The Sun, Лиза Скарборо, проживающая в Мельбурне, штат Флорида, США, пришла на стандартную косметическую процедуру в салон красоты недалеко от дома. Но непрофессиональный и не очень аккуратный мастер порезала ее и, судя по всему, занесла в ранку инфекцию.

Сразу после педикюра женщине резко стало плохо, по ее словам, у нее начались галлюцинации, в которых к ней приходил ее умерший брат, говоривший: «Мама, к нам Лиза идет! Лиза идет». Затем состояние американки стало критическим, когда ее доставили в больницу, она уже впала в кому.

К тому моменту у Лизы началась гангрена, ее конечности из-за отсутствия притока крови и инфекции почернели, и врачи были вынуждены ампутировать ей половину левой ступни и все пальцы на правой.

Теперь женщина приспосабливается к новой жизни и заново учится ходить. Однако, несмотря на причиненный вследствие некачественно оказанной услуги вред здоровью, страховая компания салона красоты отказалась платить пострадавшей компенсацию за лечение. Не помогло даже судебное разбирательство: хотя судья и признала салон ответственным за травму, полученную Лизой, но по условиям страховки компания не обязана покрывать непрофессиональные действия своих сотрудников, в частности, и работу мастера педикюра, который порезал женщину ножницами. В свете этого юристы посоветовали женщине отказаться подавать иск с требованием компенсации, хотя и признают, что сложившаяся ситуация – настоящая трагедия.

Салон красоты от комментариев конфликта отказался.

Фото: vostock-photo

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