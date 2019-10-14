Из-за небольшого пореза во время педикюра женщина впала в кому и лишилась пальцев ног

Как сообщает британский онлайн-таблоид The Sun, Лиза Скарборо, проживающая в Мельбурне, штат Флорида, США, пришла на стандартную косметическую процедуру в салон красоты недалеко от дома. Но непрофессиональный и не очень аккуратный мастер порезала ее и, судя по всему, занесла в ранку инфекцию.

Сразу после педикюра женщине резко стало плохо, по ее словам, у нее начались галлюцинации, в которых к ней приходил ее умерший брат, говоривший: «Мама, к нам Лиза идет! Лиза идет». Затем состояние американки стало критическим, когда ее доставили в больницу, она уже впала в кому.