Из-за легко воспламеняющегося крема для тела женщина загорелась и умерла в больнице
Как передает онлайн-издание Standard, женщина находилась в собственном доме, решила воспользоваться средством для снятия зуда и раздражения, которые характерны для кожных заболеваний типа псориаза или экземы, но не знала, что оно легко может загореться, потому пошла к газовой плите, чтобы от нее зажечь свечу, но в результате воспламенилась сама. На крик Ивонны, выскочившей на улицу, сбежались соседи, которые и потушили ее и вызвали скорую, однако в больнице несчастная пациентка скончалась. «Когда мне позвонили, я был дома со своим сыном. Я приехал в больницу, было ясно, что все очень серьезно, – сказал сын пострадавшей, Бен Уэбб. – Я был очень рад, что успел поговорить с мамой до ее смерти».
Мужчина сообщил о происшествии в соцсетях, потому что его целью стало предупредить людей об опасности смягчающих кожу кремов, о которой не подозревал и он сам. Отдавая дань уважения своей покойной матери, он сказал: «Моя мама очень любила свою семью, друзей, часто устраивала вечеринки, готовила много еды, смеялась и наслаждалась жизнью. Она была умна и предприимчива, обожала путешествовать и была совершенно фантастической бабушкой. Сейчас мне сложно вспоминать ее жизнь и не думать, как она умерла. Это ужасный и нелепый способ закончить жизнь». Представители пожарно-спасательной службы Британии объяснили, что в подобных увлажняющих средствах часто содержатся натуральные масла, нефть и парафин, которые действительно легко воспламеняются. По их словам, за последние 3 года 16 человек погибли, попав в схожие обстоятельства, потому особенно важно предупреждать людей о подобной опасности, особенно если они пожилые.
Фото: depositphotos
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