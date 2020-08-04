Из-за легко воспламеняющегося крема для тела женщина загорелась и умерла в больнице

Мужчина сообщил о происшествии в соцсетях, потому что его целью стало предупредить людей об опасности смягчающих кожу кремов, о которой не подозревал и он сам. Отдавая дань уважения своей покойной матери, он сказал: «Моя мама очень любила свою семью, друзей, часто устраивала вечеринки, готовила много еды, смеялась и наслаждалась жизнью. Она была умна и предприимчива, обожала путешествовать и была совершенно фантастической бабушкой. Сейчас мне сложно вспоминать ее жизнь и не думать, как она умерла. Это ужасный и нелепый способ закончить жизнь». Представители пожарно-спасательной службы Британии объяснили, что в подобных увлажняющих средствах часто содержатся натуральные масла, нефть и парафин, которые действительно легко воспламеняются. По их словам, за последние 3 года 16 человек погибли, попав в схожие обстоятельства, потому особенно важно предупреждать людей о подобной опасности, особенно если они пожилые.

Фото: depositphotos

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