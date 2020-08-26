Из-за косметолога-шарлатана женщина на 2 года осталась с губами-«колбасами»

Однако и спустя несколько дней британка все еще была недовольна своим внешним видом, потому снова пошла к косметологу. Во время повторной контурной пластики он ввел еще немного филлера ей в губы, чтобы выровнять их и скрыть асимметрию, но это лишь ухудшило ситуацию. В общей сложности ей ввели гораздо больше наполнителя, чем могли выдержать ее ткани. «Колбаса – так я назвала свои губы еще тогда. Филлеры ужасно давили, из-за чего у меня появились шрамы», – пояснила Эмма, добавив, что, к сожалению, врач, изуродовавшая ей лицо, продолжает практиковать. С раздутыми губами женщина ходила целых 2 года, за это время филлеры не рассосались, потому ей пришлось искать хирурга, который смог удалить их. В фильме Эмма предстала с новым, преображенным лицом. «Я буквально плакала от счастья, ведь ждала этого момента 2 года и уже не верила, что это случится. Я чувствую, что избавление от наполнителей – это первый шаг к новой себе», – эмоционально заявила она.