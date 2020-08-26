Из-за косметолога-шарлатана женщина на 2 года осталась с губами-«колбасами»
Как передает онлайн-портал Daily Mail, Эмма рассказала свою историю в эфире выходящего на телеканале BBC документального шоу «Правда о косметических процедурах». По ее словам, она пошла к доктору, работающему на дому, потому что его ей очень хвалили. Она даже не подозревала, что он недостаточно квалифицирован, чтобы проводить инъекционные процедуры. Введение филлеров заняло ровно 5 минут и было достаточно болезненным, однако по возвращении домой Эмма отметила, что ее губы начали буквально раздуваться. Однако врач-шарлатан ее успокоил, заявив, что это нормально, скоро опухоль спадет, а пока можно просто приложить замороженный горошек.
Фото: кадр из видео на YuoTube The Truth About Cosmetic Treatments
Однако и спустя несколько дней британка все еще была недовольна своим внешним видом, потому снова пошла к косметологу. Во время повторной контурной пластики он ввел еще немного филлера ей в губы, чтобы выровнять их и скрыть асимметрию, но это лишь ухудшило ситуацию. В общей сложности ей ввели гораздо больше наполнителя, чем могли выдержать ее ткани. «Колбаса – так я назвала свои губы еще тогда. Филлеры ужасно давили, из-за чего у меня появились шрамы», – пояснила Эмма, добавив, что, к сожалению, врач, изуродовавшая ей лицо, продолжает практиковать. С раздутыми губами женщина ходила целых 2 года, за это время филлеры не рассосались, потому ей пришлось искать хирурга, который смог удалить их. В фильме Эмма предстала с новым, преображенным лицом. «Я буквально плакала от счастья, ведь ждала этого момента 2 года и уже не верила, что это случится. Я чувствую, что избавление от наполнителей – это первый шаг к новой себе», – эмоционально заявила она.
Фото: pixabay, кадр из видео на YouTube
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