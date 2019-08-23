Из-за инъекций поддельного ботокса женщина «стала похожа на Франкенштейна»

Как передает онлайн-издание The Sun UK, 63-летняя Марсель рассказала свою историю в документальной программе на BBC One «Фальшивая Британия». В ней она поведала, что неудачная процедура, проведенная на кухне косметолога, едва не стоила ей жизни и отправила прямиком в больницу.
Как выяснилось позднее, специалист, к которому обратилась женщина, был не таким уж высококвалифицированным и честным. И вскоре он был арестован и заключен в тюрьму на 4 года по решению суда за то, что «ввел пациенту неизвестное и чрезвычайно опасное вещество».
По ее словам, она нашла косметолога по имени Сюзанна, кликнув на рекламу в Facebook, и была приглашена в ее салон: «Только сейчас до меня дошло, что ее «салон» находился на ее же кухне и вопреки тому, что было сказано в ее рекламном посте, выполнять процедуру будет вовсе не она. Затем вошел человек, представившийся как Озан Мелин. Пока он готовился к процедуре, я заметила, что во дворе припаркован его очень дорогой автомобиль. Мне стало ясно, что он при деньгах, а в сочетании с его спокойным и уверенным поведением, это успокоило меня».
Сама процедура не заняла много времени – «доктор» сказал, что любит все делать быстро, чтобы не причинять лишней боли. Он сделал восемь инъекций, по словам Марсель, «боль была мучительной, но это стоило того, чтобы выглядеть моложе, чего я так отчаянно желала».
Сев в машину после процедуры, британка взглянула на себя в зеркало заднего вида и ужаснулась своему отражению, так как ее лицо раздулось до ужасающих размеров. Сначала она хотела вернуться, но потом решила, что это нормальная реакция.
Однако к ночи ее кожа пожелтела, синяки стали выглядеть просто ужасно, она начала хрипеть. Муж повез ее в больницу, где ее госпитализировали с высоким сердцебиением и артериальным давлением, выглядела она к тому моменту, как Франкенштейн.
«Меня накачали антигистаминными и другими препаратами, через 6 часов мне стало легче и меня отпустили домой, – вспоминает Марсель. ¬– Тогда я позвонила в медицинскую ассоциацию и полицию, чтобы они начали расследование».
Однако история женщины не нашла отклика в сердцах соотечественников. Посмотрев передачу, люди отправились в Сеть, где выразили свое недоумение от того, как можно чувствовать себя в безопасности, получая инвазивное лечение от специалиста, найденного в социальных сетях: «Мне буквально совсем не жалко человека, который настолько глуп, чтобы покупать ботокс в Facebook, ха-ха», «Я должна признаться, что мне трудно сочувствовать леди Ботокс, ведь она поехала делать процедуры к кому-то незнакомому домой».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, кадр из передачи
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