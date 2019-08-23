passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Из-за инъекций поддельного ботокса женщина «стала похожа на Франкенштейна»

Жительница Великобритании Марсель Кинг обратилась к косметологу, дававшему рекламу своих услуг в социальной сети Facebook, чтобы сделать уколы красоты стоимостью 300£ (24 000 рублей по курсу ЦБ), но он ввел ей поддельный ботулотоксин, что привело к сильнейшему анафилактическому шоку.

Как передает онлайн-издание The Sun UK, 63-летняя Марсель рассказала свою историю в документальной программе на BBC One «Фальшивая Британия». В ней она поведала, что неудачная процедура, проведенная на кухне косметолога, едва не стоила ей жизни и отправила прямиком в больницу.

Как выяснилось позднее, специалист, к которому обратилась женщина, был не таким уж высококвалифицированным и честным. И вскоре он был арестован и заключен в тюрьму на 4 года по решению суда за то, что «ввел пациенту неизвестное и чрезвычайно опасное вещество».

По ее словам, она нашла косметолога по имени Сюзанна, кликнув на рекламу в Facebook, и была приглашена в ее салон: «Только сейчас до меня дошло, что ее «салон» находился на ее же кухне и вопреки тому, что было сказано в ее рекламном посте, выполнять процедуру будет вовсе не она. Затем вошел человек, представившийся как Озан Мелин. Пока он готовился к процедуре, я заметила, что во дворе припаркован его очень дорогой автомобиль. Мне стало ясно, что он при деньгах, а в сочетании с его спокойным и уверенным поведением, это успокоило меня».

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Кадр из передачи "Фальшивая Британия" на BBC One

Сама процедура не заняла много времени – «доктор» сказал, что любит все делать быстро, чтобы не причинять лишней боли. Он сделал восемь инъекций, по словам Марсель, «боль была мучительной, но это стоило того, чтобы выглядеть моложе, чего я так отчаянно желала».

Сев в машину после процедуры, британка взглянула на себя в зеркало заднего вида и ужаснулась своему отражению, так как ее лицо раздулось до ужасающих размеров. Сначала она хотела вернуться, но потом решила, что это нормальная реакция.

Однако к ночи ее кожа пожелтела, синяки стали выглядеть просто ужасно, она начала хрипеть. Муж повез ее в больницу, где ее госпитализировали с высоким сердцебиением и артериальным давлением, выглядела она к тому моменту, как Франкенштейн.

«Меня накачали антигистаминными и другими препаратами, через 6 часов мне стало легче и меня отпустили домой, – вспоминает Марсель. ¬– Тогда я позвонила в медицинскую ассоциацию и полицию, чтобы они начали расследование».

Однако история женщины не нашла отклика в сердцах соотечественников. Посмотрев передачу, люди отправились в Сеть, где выразили свое недоумение от того, как можно чувствовать себя в безопасности, получая инвазивное лечение от специалиста, найденного в социальных сетях: «Мне буквально совсем не жалко человека, который настолько глуп, чтобы покупать ботокс в Facebook, ха-ха», «Я должна признаться, что мне трудно сочувствовать леди Ботокс, ведь она поехала делать процедуры к кому-то незнакомому домой».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, кадр из передачи

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!