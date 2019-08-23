Из-за инъекций поддельного ботокса женщина «стала похожа на Франкенштейна»

Как передает онлайн-издание The Sun UK, 63-летняя Марсель рассказала свою историю в документальной программе на BBC One «Фальшивая Британия». В ней она поведала, что неудачная процедура, проведенная на кухне косметолога, едва не стоила ей жизни и отправила прямиком в больницу.

Как выяснилось позднее, специалист, к которому обратилась женщина, был не таким уж высококвалифицированным и честным. И вскоре он был арестован и заключен в тюрьму на 4 года по решению суда за то, что «ввел пациенту неизвестное и чрезвычайно опасное вещество».

По ее словам, она нашла косметолога по имени Сюзанна, кликнув на рекламу в Facebook, и была приглашена в ее салон: «Только сейчас до меня дошло, что ее «салон» находился на ее же кухне и вопреки тому, что было сказано в ее рекламном посте, выполнять процедуру будет вовсе не она. Затем вошел человек, представившийся как Озан Мелин. Пока он готовился к процедуре, я заметила, что во дворе припаркован его очень дорогой автомобиль. Мне стало ясно, что он при деньгах, а в сочетании с его спокойным и уверенным поведением, это успокоило меня».