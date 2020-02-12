Из-за бюджетной увлажняющей маски девушка стала похожа на «вареного омара»
Фото: twitter
29-летняя британка призналась онлайн-порталу The Sun UK, что купила маску в выходные в местном магазине и перед тем как использовать ее, провела тест на аллергию, нанеся средство под подбородком. Все было в порядке. Однако после нанесения средства непосредственно на лицо она почувствовала жжение и зуд, кожа стала «воспаленной и горячей». Тогда Кэндис немедленно удалила продукт и была потрясена, обнаружив, что все ее лицо было алого цвета: «Маску нужно было держать на коже 15 минут или до полного высыхания, но уже через 6 минут я почувствовала, что что-то не так. Я быстро смыла ее и продолжала умываться холодной водой. Но ничего не помогло, я стала похожа на вареного омара».
Девушка выпила антигистаминные таблетки и нанесла холодный компресс на лицо, а затем и успокаивающий крем, надеясь, что это поможет избавиться от жжения и успокоить кожу. Но несмотря на все ее старания эпидермис сначала стал очень сухим, а потом и вовсе начал облезать. «В некоторых местах моя кожа отходит так, будто я получила сильный солнечный ожог», – с горечью добавила Кэндис. После инцидента девушка попыталась связаться с производителем маски, чтобы подать жалобу. Кэндис хотела сообщить представителям компании об опасности, чтобы они убрали свой продукт с полок, ведь у нее никогда не было аллергии на косметику, а кожа нормальная и нечувствительная. Однако указанный на сайте адрес электронной почты оказался недействительным и ответа на жалобу получено не было.
Фото: vostock-photo, twitter
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