Из-за бюджетной увлажняющей маски девушка стала похожа на «вареного омара»

Девушка выпила антигистаминные таблетки и нанесла холодный компресс на лицо, а затем и успокаивающий крем, надеясь, что это поможет избавиться от жжения и успокоить кожу. Но несмотря на все ее старания эпидермис сначала стал очень сухим, а потом и вовсе начал облезать. «В некоторых местах моя кожа отходит так, будто я получила сильный солнечный ожог», – с горечью добавила Кэндис. После инцидента девушка попыталась связаться с производителем маски, чтобы подать жалобу. Кэндис хотела сообщить представителям компании об опасности, чтобы они убрали свой продукт с полок, ведь у нее никогда не было аллергии на косметику, а кожа нормальная и нечувствительная. Однако указанный на сайте адрес электронной почты оказался недействительным и ответа на жалобу получено не было.

Фото: vostock-photo, twitter

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