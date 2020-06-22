Из-за аварии парализованная ниже пояса девушка стала успешной моделью

Девушка была доставлена на вертолете в больницу, где была помещена в медицинскую кому – ее шансы на выживание были не больше 10%. Ей сделали три операции, она прошла через сложную реабилитацию, но все равно осталась парализованной. Несмотря на то, что выживание Клэр было настоящим чудом, она страдала от сильнейшего посттравматического расстройства из-за несчастного случая, невозможность смириться с тем, что она не может ходить, привела к 4 попыткам самоубийства за 5 лет. «После аварии я никогда не возвращалась домой, на север Новой Зеландии, я была слишком унижена и не хотела, чтобы кто-нибудь видел меня в инвалидной коляске. Я чувствовала себя полным уродом, – признается она. – Я презирала свое новое сломанное тело, носила исключительно черную мешковатую одежду и пряталась от людей».

За годы после аварии девушка получила диплом дизайнера и стала доктором философии, но это не прибавило ей уверенности в себе – она была крайне застенчива и подавлена. Так было до тех пор, пока Клэр не завела себе страничку в соцсети Instagram. У нее очень быстро набралось много подписчиков, она начала нормально общаться с людьми. Все это время ее очень поддерживала мама, которая ради дочери переехала в Веллингтон. Став увереннее в себе, Клэр решила осуществить свою мечту и попробовать себя в модельном бизнесе. И у нее получилось. А в феврале 2018 года с девушкой связалось известное модельное агентство, и с тех пор она регулярно появляется на подиуме в Милане во время Недели моды.

«Я пряталась от людей из-за инвалидной коляски, но сейчас называю себя выжившей и чувствую только гордость за то, кто я есть и за то, что прошла. Я чувствую себя гораздо лучше. Не говорю, что мне стало легко, это не так, но я осознала, что я полноценный человек», – пояснила Клэр.

Фото: Instagram claire.freeman.nz

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