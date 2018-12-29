Из брюнетки в блондинку: Юлия Такшина кардинально сменила имидж

Роковая брюнетка Юлия Такшина запомнилась зрителям по роли стервозной Виктории Клочковой в сериале «Не родись красивой». Длинные темные локоны всегда являлись неизменным спутником образа известной актрисы, однако перед Новым годом 38-летняя Юлия немало шокировала своих фолловеров в Instagram, опубликовав снимок с неожиданным цветом волос. «День сегодня называется успеть вопреки всему. Предновогодняя суета сбивает с ног. С утра поработала снегуркой✅, затем успела завести детей на ёлку✅, купить продуктов на новогодний стол✅, и как вишенка на торте сегодняшний спектакль( пока галочку ставить рано, мы начинаем). Пожелайте нам удачи. Ну а вам, мои дорогие, сил и всё успеть за эти прекрасные предновогодние денёчки!» — подписала кадр Такшина.