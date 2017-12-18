Из блондинки в брюнетку: Глюк'oZa и Вера Брежнева устроили битву образов
1/9
Кому из сексуальных красоток больше подходит темный цвет волос?
Сегодня две известные блондинки российского шоу-бизнеса — выступающая под псевдонимом Глюк'oZa Наталья Ионова и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева — опубликовали в своих блогах фотографии, на которых они запечатлены брюнетками.
Наталья, вероятнее всего, достигла этого эффекта с помощью графического редактора. Подписчики моментально сравнили ее с Дженнифер Лопес и Эммой Уотсон.
Вера примеряла парик для съемок в 2014 году: «Курение вредит вашему здоровью. Я не курю. Это был лишь образ. Один из любимых».
Поклонники сравнили певицу с Шерон Стоун.
Как считаете, кому из них темный цвет идет больше?
Фото: instagram