Кому из сексуальных красоток больше подходит темный цвет волос?

Сегодня две известные блондинки российского шоу-бизнеса — выступающая под псевдонимом Глюк'oZa Наталья Ионова и экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева — опубликовали в своих блогах фотографии, на которых они запечатлены брюнетками.

Наталья, вероятнее всего, достигла этого эффекта с помощью графического редактора. Подписчики моментально сравнили ее с Дженнифер Лопес и Эммой Уотсон.