Испорченные филлеры привели к тому, что на распухших губах женщины появились «огромные синие шишки»

Однако новые манипуляции только усугубили ситуацию. Наутро Сара проснулась и увидела, что ее губы раздулись до невероятных размеров и стали выдаваться вперед на 2 сантиметра. Кроме того, они стали столь твердыми и болезненными, что ей было сложно даже дотронуться до них. «Я должна была пойти на работу в стоматологическую клинику, и мой руководитель был просто шокирован и постоянно спрашивал, что же со мной произошло», – добавляет она.

В конце концов припухлость начала спадать, но губы стали очень бледными, девушке пришлось массировать их, чтобы размять наполнитель, но комки не исчезали.