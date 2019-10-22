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Испорченные филлеры привели к тому, что на распухших губах женщины появились «огромные синие шишки»

Британский стоматолог Сара Наджар заплатила за возможность иметь чувственные пухлые губы 300£ (около 25 000 рублей по текущему курсу), но из-за испорченных наполнителей результат оказался совсем не тем, который она ожидала.

Как передает британский онлайн-портал The Sun, 30-летняя женщина решила прибегнуть к, казалось бы, элементарной процедуре контурной пластики губ, но что-то пошло не так. Уже через неделю после первой процедуры она заметила, что что-то пошло не так. Наджар объясняет: «Мои губы стали комковатыми и неровными, потому я вернулась к специалисту, который делал мне инъекции, и он предложил ввести еще немного филлера, чтобы выровнять их. Оглядываясь назад, я понимаю, что не надо было этого делать, но тогда я доверяла тому, что мне говорили, и просто хотела, чтобы мне исправили губы, потому согласилась на то, чтобы мне ввели еще 1 миллилитру препарата в дополнение к тому миллилитру, что уже находился в моих губах».

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Фото: Instagram

Однако новые манипуляции только усугубили ситуацию. Наутро Сара проснулась и увидела, что ее губы раздулись до невероятных размеров и стали выдаваться вперед на 2 сантиметра. Кроме того, они стали столь твердыми и болезненными, что ей было сложно даже дотронуться до них. «Я должна была пойти на работу в стоматологическую клинику, и мой руководитель был просто шокирован и постоянно спрашивал, что же со мной произошло», – добавляет она.

В конце концов припухлость начала спадать, но губы стали очень бледными, девушке пришлось массировать их, чтобы размять наполнитель, но комки не исчезали.

В итоге потрясенная и смущенная собственной внешностью, Сара вынуждена была найти специалиста, который помог бы ей исправить драматические последствия и вернуть себе презентабельный вид. Британка обратилась к врачу-дерматологу, который помог ей устранить ущерб, сделав несколько инъекций гиалуронидазы – препарата, расщепляющего филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Лечение обошлось ей еще в 700£ (около 60 000 рублей по текущему курсу). Наджар поясняет: «Я признаю, что не слишком исследовала вопрос, прежде чем решиться на процедуру, что вообще-то не очень похоже на меня, потому я считала нормальным, что мои губы распухли сразу после процедуры. Но через неделю я увидела на них огромные синие комочки, которые были заметны, когда я разговаривала. Это меня дико смущало. Я до сих пор в шоке от того, что мне пришлось пережить, ведь я была уверена, что это очень простая процедура».

Фото: vostock-photo, Instagram

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