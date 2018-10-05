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«Искусственно смотрится»: помолодевшую Любовь Успенскую раскритиковали в Сети

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Любови Успенской

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Новое фото известной певицы немало удивило ее подписчиков.

64-летнюю Любовь Успенскую неоднократно подозревали в увлечении пластическими операциями — певица выглядит молодо и свежо. Новое фото, опубликованное Любовью на днях, лишь усилило домыслы фолловеров. «Поработали над новым образом, готовимся к съёмке нового видео. Значит пора, несмотря на тяжёлый период в моей жизни, нужно продолжать работать, и верить в хорошее, а работа мой лучший доктор .🙏 спасибо @vadimandreevmakeup за талант, за новый образ», — подписала снимок Успенская.

«Искусственно смотрится», «Это пластика? Из бабки в девушку», «Глаз уже не видно! Так натянута кожа лица!», «Красотка на 25 лет», «Пластикой вся обработана», «Любовь, можно узнать, чем вы подтягиваете носогубки», «Манекен получился», «Это же дочка?! Просто парик одели…», «Стали похожи на азиатку, или ракурс такой?», «Люба это уже смешно, будь уже женщиной на свой возраст, ты смешна», — отметили фолловеры. Многие подписчики упрекнули артистку за чрезмерное использование фотошопа: «Ужасный фотошоп. Просто надо себя не уважать», «Как из музея восковых фигур», «Отсутствие пропорции между телом и головой», «Думаю, сколько медузу не ретушируй, она ланью не станет», «Шикарное фото сделано, ещё бы на видео так выглядели бы...было б дааа!», «Вот это фотошоп поработал, супер!», «Фотошоп все-таки дело хорошее, неужели вы все верите что баба в 60с лишним лет может так выглядеть? Смешно...», «Мастер фотошопа 🤦🏻‍♀️ спина и плитки поехали... зачем так неестественно плющить певицу с талантом больше, чем 90/60/90?».

Напомним, не так давно интернет-пользователи были шокированы видео, опубликованным Любовью Успенской. Дочь артистки Татьяна на Коста-Рике попала в аварию, в которой лишилась нескольких зубов. Певица приняла непростое решение постричь дочь налысо, чтобы ознаменовать начало нового жизненного этапа, который им обеим дается весьма непросто.

Фото: instagram

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