Исключите из рациона всего три продукта и забудьте о целлюлите навсегда

Нутрициолог Алена Маслова рассказала о трех продуктах, вызывающих целлюлит. По словам доктора, исключив их из своего ежедневного рациона, можно в кратчайшие сроки обнаружить заметные улучшения.

В первую очередь, это продукты, которые поддерживают воспаление в организме, вызывают гликацию белков (процесс, во время которого молекулы сахара вступают в реакцию с белками, что приводит к образованию сшивки, из-за чего белки теряют свою функциональность – прим. ред.), утрату эластичности сосудов и артерий. Речь идет о сахаре, коровьих молочных продуктах и подсолнечном масле.

Так, например, при чрезмерном употреблении сахара (а он, напомним, содержится и в соках, и в батончиках), в организме может сократиться количество коллагена, что, в свою очередь, приведет к проблемам с кожей и образованию целлюлита.

Что касается коровьих молочных продуктов, по словам Алены Масловой, если потреблять их в небольших количествах, ничего страшного не случится, но в основном, коровье молоко мало кому подходит. Всё из-за содержания в нем белка бета-казеин А1 – он-то и является источником всех бед. Ученые полагают, что данный белок может стать причиной возникновения различных болезней, в том числе сахарного диабета первого типа. Кроме того, высокая жирность молочных продуктов и, к слову, подсолнечного масла, неизменно приводит к возникновению «апельсиновой корки» на теле.