Исключите из рациона всего три продукта и забудьте о целлюлите навсегда
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Нутрициолог Алена Маслова рассказала о трех продуктах, вызывающих целлюлит. По словам доктора, исключив их из своего ежедневного рациона, можно в кратчайшие сроки обнаружить заметные улучшения.
В первую очередь, это продукты, которые поддерживают воспаление в организме, вызывают гликацию белков (процесс, во время которого молекулы сахара вступают в реакцию с белками, что приводит к образованию сшивки, из-за чего белки теряют свою функциональность – прим. ред.), утрату эластичности сосудов и артерий. Речь идет о сахаре, коровьих молочных продуктах и подсолнечном масле.
Так, например, при чрезмерном употреблении сахара (а он, напомним, содержится и в соках, и в батончиках), в организме может сократиться количество коллагена, что, в свою очередь, приведет к проблемам с кожей и образованию целлюлита.
Что касается коровьих молочных продуктов, по словам Алены Масловой, если потреблять их в небольших количествах, ничего страшного не случится, но в основном, коровье молоко мало кому подходит. Всё из-за содержания в нем белка бета-казеин А1 – он-то и является источником всех бед. Ученые полагают, что данный белок может стать причиной возникновения различных болезней, в том числе сахарного диабета первого типа. Кроме того, высокая жирность молочных продуктов и, к слову, подсолнечного масла, неизменно приводит к возникновению «апельсиновой корки» на теле.
Чем больше жира в теле, тем более выражены будут неровности на коже, которые женщины называют целлюлитом, потому что растянутые жировые клетки наполнены жиром неравномерно. На мышцах целлюлита не бывает, поэтому самый лучший способ избавиться от целлюлита навсегда – избавиться от лишней жировой прослойки и наладить качественное питание.
Алена Маслова
Нутрициолог