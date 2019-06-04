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«Ищу другие средства»: Дарья Повереннова призналась, что на нее не действуют уколы красоты

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram
Актриса относится к редкому типу людей с особым иммунитетом.

В середине июня Дарье Поверенновой исполнится 47 лет. Но она так молодо выглядит, что мало кто может поверить в ее возраст. В интервью изданию «7 дней» актриса призналась, что она пробовала разные средства для поддержания молодости кожи, в том числе и так называемые уколы красоты. Но они не возымели нужного действия.

Дарья в сериале «Бессонница»

«У меня иммунитет к ботоксу. Людей, на которых не действует ботулотоксин, в мире всего один процент. Им нужно искать другие средства для поддержания красоты», – рассказала актриса.

Для того, чтобы всегда быть в форме, оставаться привлекательной, Дарья пересмотрела питание, отказавшись от голодовок. Она составила специальное «правильное» меню и делает увлажняющие процедуры.

Дарья Повереннова в отпуске в США

Актриса занимается спортом. На днях она стала участницей благотворительного марафона «Бегущие сердца» и побежала 10 километров. На дистанцию Повереннова вышла с любимым мужчиной – топ-менеджером «Сколково» Андреем Шароновым.

Дарья призналась, что бегать начала уже после 40 лет, примерно в это же время она бросила курить.

Сейчас Дарья Повереннова снимается в новом фильме «Бодибилдер», о чем сообщила в Instagram, но деталей проекта не раскрыла.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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