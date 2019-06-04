«Ищу другие средства»: Дарья Повереннова призналась, что на нее не действуют уколы красоты

«У меня иммунитет к ботоксу. Людей, на которых не действует ботулотоксин, в мире всего один процент. Им нужно искать другие средства для поддержания красоты», – рассказала актриса.

Для того, чтобы всегда быть в форме, оставаться привлекательной, Дарья пересмотрела питание, отказавшись от голодовок. Она составила специальное «правильное» меню и делает увлажняющие процедуры.