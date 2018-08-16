«Исчезающая»: фанаты просят Веру Брежневу перестать худеть

Вера Брежнева сочла, что за время отпуска в Италии набрала несколько килограммов, и постаралась быстро их сбросить. Ей это легко удалось, чем певица и похвасталась, выложив свежее фото.

Однако некоторые поклонники уверены, что Вера уж слишком похудела. «Да что ж Вы кушаете? Вы как будто и не кушаете вовсе!)», «Вера куда ты худеешь??? Остановись», «Верочка, слишком похудела. Чуть-чуть бы, хоть пару килограмм прибавь», «Я бы Вам еще бы пицки привезла для пары-тройки нужных кг. Вы большая умничка, внутренней Вам безмятежности!», «Ты чего так похудела? Ты на диете?», «Будто болеет», — написали звезде взволнованные фолловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).