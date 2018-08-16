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«Исчезающая»: фанаты просят Веру Брежневу перестать худеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

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36-летняя Вера Брежнева опубликовала новое фото, на котором предстала стройной как тростинка, и призналась, что за последние недели сбросила лишний вес.

Вера Брежнева сочла, что за время отпуска в Италии набрала несколько килограммов, и постаралась быстро их сбросить. Ей это легко удалось, чем певица и похвасталась, выложив свежее фото.

Однако некоторые поклонники уверены, что Вера уж слишком похудела. «Да что ж Вы кушаете? Вы как будто и не кушаете вовсе!)», «Вера куда ты худеешь??? Остановись», «Верочка, слишком похудела. Чуть-чуть бы, хоть пару килограмм прибавь», «Я бы Вам еще бы пицки привезла для пары-тройки нужных кг. Вы большая умничка, внутренней Вам безмятежности!», «Ты чего так похудела? Ты на диете?», «Будто болеет», — написали звезде взволнованные фолловеры (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Были и те, кто попросил звезду поделиться секретом избавления от лишнего веса — рассказать о своем питании и тренировках: «Ну точно у вас договор с дьяволом, иначе как можно так выглядеть. Вы вообще стареете??», «Вера, как нибудь расскажите про Ваше питание, думаю, многим будет интересно. Вы прекрасны».

Фото и видео: Instagram

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